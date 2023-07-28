【東張西望】港男名字被竊用加快申請公屋　生母不斷逃避拒交代戶籍問題

▲ 港男慘遭關係疏離生母「利用」！

昨晚（7月）播出的一集《東張西望》，講到32歲的港男被關係疏離生母利用，在申請公屋時加入阿明名字，從而加快及加大單位。而阿明就在因母親要求簽署刪除戶籍申請時，才得知事件，十分可憐！

對生父從不認識、對生母相當陌生的阿明說：「佢（生母）結咗第4次婚，想同依家先生一齊加個名落去，變咗我咪可以刪除戶籍，咁我已經無用。」

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阿明有創傷後遺症

阿明指自己與生母安琪基本上沒有共同生活過、由出世至12歲也沒有聯絡。他稱生母自他一出生就把他交由婆婆照顧，他在12歲前也與婆婆於大埔富善邨，後來因發生種種事故，他需到天水圍兩間兒童之家寄宿。

阿明更因事故而導致創傷後遺症，成長以來大多在中途宿舍中生活，後來又搬到麗安邨再與外婆一同生活。

▲ 貓仔》阿明（影片截圖）

生母突要求見面

一直至今，阿明也是寄居在朋友的家中，直至2020年某一天，生母安琪致電給他並要求見面，稱想為阿明申請公屋，並拿了一份表格給阿明簽名。

阿明的朋友隱約看到該份表格是寫有「刪除戶籍」，阿明大感震驚：「呢十年都唔知原來我係有呢一間公屋，點解無啦啦會刪除戶籍嘅呢......跟住我就搵咗房署，證實咗我喺呢個單位有戶籍。」

安琪過往就是瞞著阿明，並利用其名字，以母子的身份申請公屋，在約2013年獲分配天水圍的公屋單位，並只得安琪獨自居住。

由於公屋住戶需每兩年接受一次入息審查，安琪一直就在冒簽阿明的簽名。阿明指自己在上年已改名，而安琪在今年的入息審查表格上依然用阿明的舊名。

▲ 阿明生母、阿明（影片截圖）

阿明要求「分戶」被拒

阿明曾向房署提出「分戶」要求，署方指二人未曾同住，也無從證明二人的關係很差。他未可獲安排「分戶」，社工又未有為他安排體恤安置。

阿明堅持保留自己的戶籍，因為戶籍一經刪除，想入住公屋的話需重新申請。

他坦言：「租金對於我嘅壓力都好大，我有間唔中做part-time，但我都係攞緊綜援。」

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阿明未有稱生母為「媽咪」

在訪問中，阿明未有稱生母為「媽咪」，他指自己每一次想說出口時也會「打冷震」，他對安琪就做不出，而阿明、安琪其實也偶有見面，但關係始終也是疏離。

阿明的外婆也知悉戶籍事件，並稱：「無話可說。」

阿明直接「狙擊」生母

後來，阿明致電予生母安琪，以借宿為由以了解戶籍事件。阿明也直接問：「點解你當初姐要刪除我嘅戶籍？」安琪回應：「呢啲唔好講住。呢啲唔好講、唔好講。見到面先啦......」

阿明與《東張》團隊在公屋樓下守候安琪，她一見有攝製隊便馬上狂奔。《東張》團隊也緊隨，表明只是作冷靜溝通，安琪就不斷逃避。

貓仔：「佢（阿明）好想你（安琪）有地方住，堅持唔同你簽，就係想你有地方住，因為佢知道簽咗......你同你先生就無得住。」

阿明其實只是想有一個清楚的交代，可惜只換來一次又一次的傷害。

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