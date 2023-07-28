【爆竊案】警偵破3宗連環爆竊涉款約22萬　拘2男疑與內地爆竊集團相關

▲ 警偵破3宗連環爆竊涉款約22萬，拘2男疑與內地爆竊集團相關。（資料圖片）

警方於今年6至7月期間接獲兩宗分別發生於港島區及新界區的爆竊案件，案中受害人損失一批首飾及現金，總值共約12萬元。

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港島總區刑事部人員經情報分析及深入調查後，7月26日下午在觀塘區拘捕兩名分別49歲姓余及53歲姓馮的內地男子，他們涉嫌「爆竊」及「外出時備有偷竊用的物品」。

調查顯示，被捕人懷疑與3宗於6至7月期間發生於屯門、北角及元朗區的爆竊案件有關。該3宗爆竊案件的失物包括現金、一隻手錶及手飾，總值約22萬元。兩名被捕人士相信與內地爆竊集團相關，集團主要針對私人屋苑，他們趁屋主於日間離開單位時入屋爆竊。

行動中，人員在被捕人身上撿獲一批爆竊工具，包括鐡筆、六角匙及現金，並起回一隻懷疑與案有關的手錶，約值5萬元。

兩名被捕人已被暫控各一項「爆竊」罪及各一項「外出時備有偷竊用的物品」罪，案件將於7月28日上午於東區裁判法院提堂。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被補。

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記者：黃穎津