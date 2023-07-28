【暖心的哥】乘客遺銀包藏逾$8500 誠實的哥主動歸還結局有驚喜

▲ 的哥行為值得表揚。

路不拾遺這個道理人人都知，但是人性本來就有貪念，所以好人好事都值得表揚！日前就有的士司機拾獲乘客的名牌銀包，內裡最少有$8,500現金，在歸還與獨吞之間，讓他天人交戰，但最後他還是選擇誠實，主動歸還予物主，暖心行為獲網友大讚，而物主更主動給予報酬。

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該名司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳照片，照片所見有一個名牌銀包及多張500元紙鈔、1張1,000元紙鈔等，現金共值至少8,500元，司機留言表示:「入行以來最痛苦的一晚，慘過大炒殺按金」不過最後的哥沒有被貪念蒙蔽，決定主動聯絡物主，歸還其所有財物，而他亦獲乘客給予1,000元以作報酬。

▲ 的哥路不拾遺的行為獲讚。網上圖片

雖然的哥就笑言「下次一定吞咗佢」，不過仍獲大批網民大讚誠實行為，紛紛留言指「而家畀返人，收1,000蚊打賞，心安理得，咁咪仲好！」、「為行業爭光！」、「好心有好報，淨袋1,000蚊，心安理得」亦有網民認為凡事有因果報應，慶幸司機沒有私吞財物，「呢啲錢真係唔要得，攞咗遲早要你還返兼嘔突！可能有意外受傷壞車賠錢之類，甚至連累家人健康，就係咁邪！唔好心存僥倖，未報只係時辰未到」。

都有網民留言指，的哥今次為了仔女做了好榜樣，

你嘅人格，又點止值果一萬幾千，留住呢張相，你可驕傲咁教你啲仔女做個誠實既人。

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責任編輯︰王明芳