  • 33°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界紀錄】男子不搭飛機環遊世界10年走遍200國 疫下婚禮線上舉行被迫滯留香港2年

親子 13:32 2023/07/28

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

男子不搭飛機，完成為期10年的環遊世界之旅，女友27次出國與他會合，兩人更舉行線上婚禮。

怎樣做到環遊世界，同時完成婚姻大事，又達成全球創舉？一名來自丹麥的男子皮德生（Torbjorn Pedersen），今年44歲。在2013年10月10日辭去運輸物流方面的工作，獨自出發，展開長達10年的環遊世界之旅。而且，他在環遊期間向女友求婚成功，更舉行了線上婚禮。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】鄭麗莎湊4孩練成時間管理達人　4招在家keep fit保持女性魅力

綜合外媒報導，皮德生在10年期間，從來沒有乘搭飛機或租車，而是搭乘火車、巴士、船隻、甚至徒步旅行。因為他熱愛結交新朋友，所以偏好搭乘大眾運輸。

根據金氏世界紀錄大全（Guinness Book of World Records），曾經有一位來自英國的男子休斯（Graham Hughes）嘗試不乘搭飛機環遊世界，但是期間回家兩次。而10間從沒有回過家的皮德生打破了休斯的紀錄，創下壯舉。

在2020年1月，皮德生離開密克羅尼西亞（Micronesia），前往香港旅行，但因2019冠狀病毒疾病疫情影響，他滯留在香港兩年之久。

通關後，他從香港出發前往島國帛琉（Palau），期後在各個大洋洲國家及太平洋島國遊歷。直至今年5月底，他前往今個旅程的最後一站，第203個造訪的國家，馬爾地夫（Maldives）。

點擊圖片放大
+8
+7

最終，皮德生在本月26日搭乘丹麥航商馬士基（Maersk）貨櫃船，回到自己的國家，他對回國的生活感到迷茫，

我一直想著要回家，結束一切旅程，因此就是今天（回到國內）。與此同時，我對未來感到焦慮。

在皮德生環遊期間，他的女友吉魯姆（Le Gjerum）27次出國會合他。在女友第10次探望他時，他向女友求婚，女友甜蜜答應。但因疫情關係，兩人決定舉行線上婚禮，而婚禮亦完滿完成。

妻子一直期待皮德生的回來，

皮德生想完成環遊世界任務的固執令人欽佩，但希望兩人日後能一起過著日常生活。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】女大學生父早逝母失聰　每月獲轉帳千元生活費好心人原來是他
13:47 2023/07/27
【好人好事】女大學生父早逝母失聰　每月獲轉帳千元生活費好心人原來是他
【救人一命】幼童從3樓意外墮樓獲救　胖巴士車長飛身墊底：我肉多能緩衝
12:54 2023/07/26
【救人一命】幼童從3樓意外墮樓獲救　胖巴士車長飛身墊底：我肉多能緩衝
【東京迪士尼】留日女大生送迪士尼職員感謝卡　驚喜解鎖「隱藏服務」羨煞旁人
18:07 2023/07/24
【東京迪士尼】留日女大生送迪士尼職員感謝卡　驚喜解鎖「隱藏服務」羨煞旁人

你可能感興趣

【好人好事】女大學生父早逝母失聰　每月獲轉帳千元生活費好心人原來是他
13:47 2023/07/27
【好人好事】女大學生父早逝母失聰　每月獲轉帳千元生活費好心人原來是他
【救人一命】幼童從3樓意外墮樓獲救　胖巴士車長飛身墊底：我肉多能緩衝
12:54 2023/07/26
【救人一命】幼童從3樓意外墮樓獲救　胖巴士車長飛身墊底：我肉多能緩衝
【東京迪士尼】留日女大生送迪士尼職員感謝卡　驚喜解鎖「隱藏服務」羨煞旁人
18:07 2023/07/24
【東京迪士尼】留日女大生送迪士尼職員感謝卡　驚喜解鎖「隱藏服務」羨煞旁人
正能量 網絡熱話 夫妻之道 冠狀病毒 丹麥

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂
13:44 2023/07/27
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂
【阿晶自殺】微辣前經理人輕生引關注　加蔥現任儀仔澄清沒搶好友男友
12:14 2023/07/27
【阿晶自殺】微辣前經理人輕生引關注　加蔥現任儀仔澄清沒搶好友男友