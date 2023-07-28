【世界紀錄】男子不搭飛機環遊世界10年走遍200國 疫下婚禮線上舉行被迫滯留香港2年

▲ 男子不搭飛機，完成為期10年的環遊世界之旅，女友27次出國與他會合，兩人更舉行線上婚禮。

怎樣做到環遊世界，同時完成婚姻大事，又達成全球創舉？一名來自丹麥的男子皮德生（Torbjorn Pedersen），今年44歲。在2013年10月10日辭去運輸物流方面的工作，獨自出發，展開長達10年的環遊世界之旅。而且，他在環遊期間向女友求婚成功，更舉行了線上婚禮。

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綜合外媒報導，皮德生在10年期間，從來沒有乘搭飛機或租車，而是搭乘火車、巴士、船隻、甚至徒步旅行。因為他熱愛結交新朋友，所以偏好搭乘大眾運輸。

根據金氏世界紀錄大全（Guinness Book of World Records），曾經有一位來自英國的男子休斯（Graham Hughes）嘗試不乘搭飛機環遊世界，但是期間回家兩次。而10間從沒有回過家的皮德生打破了休斯的紀錄，創下壯舉。

在2020年1月，皮德生離開密克羅尼西亞（Micronesia），前往香港旅行，但因2019冠狀病毒疾病疫情影響，他滯留在香港兩年之久。

通關後，他從香港出發前往島國帛琉（Palau），期後在各個大洋洲國家及太平洋島國遊歷。直至今年5月底，他前往今個旅程的最後一站，第203個造訪的國家，馬爾地夫（Maldives）。

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最終，皮德生在本月26日搭乘丹麥航商馬士基（Maersk）貨櫃船，回到自己的國家，他對回國的生活感到迷茫，

我一直想著要回家，結束一切旅程，因此就是今天（回到國內）。與此同時，我對未來感到焦慮。

在皮德生環遊期間，他的女友吉魯姆（Le Gjerum）27次出國會合他。在女友第10次探望他時，他向女友求婚，女友甜蜜答應。但因疫情關係，兩人決定舉行線上婚禮，而婚禮亦完滿完成。

妻子一直期待皮德生的回來，

皮德生想完成環遊世界任務的固執令人欽佩，但希望兩人日後能一起過著日常生活。

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責任編輯︰王明芳