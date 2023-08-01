【愛女心切】女兒駕駛考試 暖心爸爸全程尾隨其後為她打氣

▲ 女兒當時前後被貨車夾著 （截圖來源Tiktok）

為人父母總會擔心兒女出意外，外國一名父親因擔心參加駕照考試的女兒，開車尾隨其後為她打氣，網民為這位爸爸的舉動感到貼心及可愛。

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爸爸Elly Irfan在社交媒體Tiktok上傳影片，當時他的女兒正在進行駕駛執照考試，爸爸卻一路開車尾隨其後，為女兒拍攝影片和打氣。由於當時女兒選擇了B路線，需要穿過部份甘榜路段，其後經過往宿區，最後才轉彎返回駕駛學校。

考試中途，女兒的車前後兩旁都停著貨車，父親便在影片中說道「左右都是大象（貨車），中間是小老鼠（女兒的車子）），但女兒別害怕，父親就在你身邊」。可見，這名父親是相當愛惜自已的女兒，當女兒終於返回終點時，父親立即興奮稱讚女兒「好孩子，你做到了！」難掩對女兒完成考試的驕傲。

Tiktok亦有其他用戶分享自已考鴐照時，父親因為擔心其他車輪撞倒孩子，而亦都跟在後方。另外，當然還有不少父母會在孩子考車時發訊息關心孩子的情況。可見，天下父母心無一不關心孩子的，即使只是一個小小考試，父母也總是放不下心來。

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責任編輯︰王明芳