【退休工作】父憂強積金唔夠使過世退休仍繼續工作 港男自責自己好失敗

▲ 有港男上網呻，爸爸憂強積金唔夠使過世，打算退休仍繼續工作，令他很自責。

早前宏利投資的研究顯示，有57%的港人預計退休後仍要工作，有1/3受訪者因儲備不足，寧願延長退休年齡。有港男日前在網上發文，自責自己好失敗，因為爸爸憂強積金唔夠使過世，打算退休仍繼續工作，他無奈表示：「我份糧都仲未夠養埋佢哋，養自己都係啱啱好咋…」

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該名港男日前在香港討論區以「阿爸話退休打算繼續做嘢，我覺得自己有啲失敗…」為題發帖，他表示早排有新聞報道香港有近57%人退休之後會繼續工作，有一晚在家吃晚飯時，跟家人說起此事，

阿爸話佢退休之後都打算繼續做嘢喎，淨係靠強積金同埋津貼嗰啲邊夠過世呀？又唔係有咩病，做到咪繼續做囉！

港男聞言後，感到很自責，「我覺得自己好失敗，父母開始老但我份糧都仲未夠養埋佢哋，養自己都係啱啱好咋…」

貼文一出，即掀起熱議，有不少人明白生活艱難，做得就做，「生活艱難，大家都明，繼續努力啦！ 一家人夾人夾腳，賺到幾多得幾多」、「如果你爸爸退休，連一百萬都無，咁無計，真係要做！ 如果你住私樓的話，仲有數可以計，但如果係公屋的話，根本無選擇」。

另外也有不少人指，樓主爸爸退休繼續返工，個人身心都會更加健康，「專家話做下嘢唔會腦退化太快」、「工作是生活的重心，讓老爸開開心心返工吧。」、「我反而覺得阿爸能夠有能力再做嘢，我會好開心，係因為佢身體健康，同埋繼續可以為社會服務，佢都覺得有存在感」、「你老爸都冇生錯你呢件叉燒，叫佢減少工作量，做開嘢的人叫佢忽然停下來都唔得，等佢適應下」、「有份工返緊，啲日子快過啲架」、「即使退休，揾份唔太辛苦嘅工，生活有寄託，身體同心理都健康啲，無咁多病痛」、「退休工作係為咗唔好同世界脫節！只要唔好有危險性，工作係好事！」

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責任編輯︰王明芳