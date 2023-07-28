【癌症殺手】女嬰眼下現瘀青1個月變黑眼圈　求醫驚揭患第4期癌症

▲ 英國一名女嬰右眼下方出現淤青，其後演變成黑眼圈，父母帶她求醫終發現患上癌症。

孩子身體出現任何異常都不容忽視！英國一對夫妻發現年僅1歲的女兒眼睛下方出現一片詭異瘀青，一個月後更演變成黑眼圈；他們隨即帶她就醫檢查，結果發現她居然患上第四期癌症。

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綜合外媒報道，38歲的Jenny Huddart與36歲丈夫Adam Walker，在今年2月發現13個月大的女兒Harper右眼下方出現一小片瘀青，並且隨著時間逐漸變大。4個星期後，瘀青逐漸演變成黑眼圈，而Harper的眼睛形狀亦產生了變化，視線更開始變得不協調。夫婦二人見狀帶她去看醫生，但得到的結果指出Harper依然很健康，並無任何問題。

Jenny指，他們在數周後再次帶女兒求醫，並要求轉介至眼科，預約4月尾看診。但在看診日到來之前，他們便發現Harper的眼睛變得更加不協調，隨即打電話將孩子送往急症室，之後轉至眼科醫院進行掃描及檢查，結果證實她患上第4期的神經母細胞瘤，一種由身體多個部位的未成熟神經細胞發展而來的癌症。醫生向他們解釋，癌細胞最初出現在Harper的腎上腺，現在已經擴散至她的四肢、肋骨、臀部、頭骨和骨髓中。

醫生隨即為她展開治療，當中包括化療，將會持續到本月月尾，再進行手術切除她腎臟上的腫瘤。但Harper之後仍需接受高劑量的化療，取出及冷凍幹細胞，以幫助她在療程後重新長出新的、健康的細胞。在此之後，她需要接受針對其腎臟的放射治療，以求防止癌症復發。

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在上述治療完成之後，Harper最後將需要接受免疫治療來消滅癌細胞。Jenny和Adam目前正在等待掃描結果，確認Harper之後將進行手術切除腫瘤或進行高劑量化療。Jenny表示：

我們希望掃描顯示她反應良好，因為那代表癌症已經減輕。我更希望他們跟我說癌症已經消失，但我知道那是不切實際的想法。

Harper的家人目前亦在募資網站上發起籌款，希望可以為她籌得30萬英鎊（約299萬港幣）的醫藥費。

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責任編輯：羅嘉欣