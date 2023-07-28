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【理大暴動】6男女認參與理大外暴動　被判監41及45個月

社會 12:08 2023/07/28

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6男女認參與理大外暴動，被判監41及45個月。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，6男女涉於油麻地一帶參與暴動，早前承認1項暴動罪。其中23歲女子今（28日）於區域法院被判監41個月，其餘被告被判刑45個月。法官判刑時指，案發時是油尖旺區最繁忙的時間，商舖因暴動而未能營業，示威者亦破壞鐵欄等公共設施，以及遺下大量物資，對公共開支造成負擔，價值難以估計。

被告為羅凱欣（23歲）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（38歲）、黃浩軒（27歲）及王子豪（31歲），早前承認於或約於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，連同其他人參與暴動。

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法官判刑時指，案發時學生需停課，而涉案地方有大量民居及店舖，而示威者投擲的汽油彈亦對警方、記者及附近居民等在場人士，帶來人身傷害風險。法官續指，案發時是油尖旺區最繁忙的時間，大量商舖因暴動而未能營業，示威者亦破壞鐵欄等公共設施，以及遺下大量物資，這都對公共開支造成負擔，價值難以估計。

法官以5年監禁作量刑起點，考慮各被告在開審前承認控罪，判各被告入獄45個月監禁。法官考慮到羅尚算年輕，以及一直作義務工作，減刑4個月，故此羅的總刑期為41個月監禁，其餘4名被告監禁45個月。

案情指，過千名示威者當晚於彌敦道近窩打老道交界堵路，投擲至少251枚汽油彈，警方於窩打老道至咸美頓街一帶展開圍捕，6名被告當場被捕，眾人均身穿黑色裝束。

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記者：梁錦麟

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