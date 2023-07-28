【星二代】甄子丹19歲大女作曲詞出道當歌手　甄濟如處女作MV跳唱走K-Pop風【有片】

▲ 甄子丹19歲大女甄濟如親自作曲詞，MV又跳又唱走K-Pop風。

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩的19歲大女甄濟如（Jasmine），盡得父母優良基因，遺傳媽媽餅印美貌及模特兒身形，其音樂天分更遺傳自爸爸。

Jasmine跳唱方面相當有才華，不時拍片放到社交平台與眾同樂。今日（7月28日）無預警下公開一段兼任主唱、作曲、作詞的MV影片，宣布出道當歌手。

【星二代】甄子丹大女甄濟如盡得汪詩詩靚基因 讀美國知名學府成王力宏師妹【多圖】

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

跳唱兼作曲詞

Jasmine在社交平台上載一段歌曲《idk》MV影片，宣布正式加入Sony音樂-RCA唱片中國（大中華地區）成為旗下唱作歌手。

MV中她換上多個漂亮造型，又唱又跳展示「舞」功，配合輕快有力的pop R&B風格，充滿青春活力感。MV雖然只在一間別墅取景拍攝，但質素極高絕對能媲美K-Pop。

▲ 甄濟如宣布正式加入Sony音樂-RCA唱片中國（大中華地區）成為唱作歌手。

MV片尾註明由Jasmine親自作曲及作詞，爸爸甄子丹留言「Proud of u nui（女）！」力撐女兒，而媽媽汪詩詩則留下3個火的emoji圖案讚揚女兒。

MV整段影片亦上載到YouTube頻道「Jasmine Yen」，該頻道於本月12日才正式開設，而頭炮就是這首歌曲。Jasmine在簡介以「singer-songwriter/lover of the arts!! ✩」自我介紹。

處女作MV逐格睇：

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

【星二代】盤點5大最靚星二代 甄子丹18歲女兒騷黃金比例身段【多圖】

王力宏+歐陽娜娜師妹

現年19歲的甄濟如（Jasmine）現入讀國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），成為台灣歌手王力宏、歐陽娜娜等師妹，更憑努力兼實力考獲獎學金。

才華洋溢的Jasmine熱愛跳舞，不時在社交平台分享練舞影片大騷「舞功」，跳K-Pop舞似足女團。

▲ （IG圖片）

她擅長彈琴和結他，同時更有一副好歌喉。爸爸甄子丹曾讚揚女兒聲底厚，上台唱歌毫不怯場，表明不介意子女將來入行，只要有天分和興趣可以一試，但最重要先讀好書。

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

點擊睇Jasmine歌曲《idk》MV：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R