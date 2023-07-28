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【日本旅遊】北海道ROYCE朱古力工廠開放參觀　體驗自製專屬手信【內附詳情】

休閒消費 14:15 2023/07/28

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

北海道朱古力ROYCE 8月4日起開放工廠參觀，繼札幌啤酒博物館、白色戀人公園又多一個景點。（相片：ROYCE官網）

日本北海道朱古力手信「ROYCE」遠近馳名，世界各地連香港都有分店，但工廠只此一家在北海道當別町。日本有不少見學體驗，「ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN」將在下月8月4日開放予大眾參觀，當然少不了參觀者可親自製作自己獨一無二的朱古力的環節。

北海道當別町的 ROYCE TOWN工廠，乘JR由札幌駅約需30分鐘，再步行7分鐘可達；不想徒步，可坐免費接駁巴士。

點擊圖片放大

館內共3層，1 樓免費開放參觀，可透過玻璃窗欣賞不同階段的朱古力製作過程。2、3 樓則是與朱古力有關的遊戲區、可可豆加工工廠參觀等，讓參觀者了解由一顆小小的可可豆運送至工廠到完成的流程。

3層高的朱古力工廠，有大量相關資訊，粉絲不容錯過。（相片：ROYCE官網）

ROYCE在2014年於哥倫比亞開設自家農場「ROYCE Farm In Columbia 」，在3樓的ROYCE' Cacao Farm將這個自家農場重現，究竟栽種可可有何竅門、可可的小知識等，這在裏可加深了解。
有得參觀也有得玩！館內2樓設有親身製作朱古力體驗區，遊客可將23cm X12㎝的朱古力塊，自行以乾果、堅果等食材配搭，完成後會放入專用包裝袋，作為手信也不錯。

遊客可體驗將23cm X12㎝的朱古力塊自行以乾果、堅果等食材配搭。（相片：ROYCE官網）

最後是購物區，有該品牌200種以上的朱古力、零食、獨家限定的麵包、pizza、雪糕及JR ROYCE TOWN 車站相關產品，一定令參觀者大破慳囊。

ROYCE CACAO & CHOCOLATE TOWN

地址：北海道石狩郡当別町ビトエ640-15

電話：0570-055-612

開放時間：10am至5pm

交通：JR札幌駅乘JR學園都市綫至Royce Town駅（ローズタウン駅 ），車程約30分鐘，下車徒步約7分鐘（有免費接駁巴士可乘）。

費用：成人及高中以上1,200日圓（約67港元）、4歲至初中學生500日圓（約28港元）、3歲以下免費。須事前預約入場及購票。

預約網站
 

記者：周美好

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