【Barbie芭比】慈父一身粉紅陪妻女睇《Barbie》　意外爆紅稱︰為女兒我願意穿紗紗裙

▲ 墨西哥一名慈父穿上全身粉紅兼紗紗裙陪妻女睇《Barbie》意外爆紅。

《Barbie芭比》電影掀起全球粉紅熱，很多觀眾都襯返粉紅色dress code入場。墨西哥一位慈父不但樂意陪伴妻女入場睇《Barbie》，為氹女兒開心更在打扮上去到盡，穿上粉紅連身衣及紗紗裙現身戲院購票，引起在場入士譁然。事後該名「粉紅慈父」把照片放上社交平台後獲網民大讚，並瘋傳照片讓他意外爆紅！

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綜合外媒報道，來自墨西哥新拉雷多的「粉紅慈父」Eleazar Rodríguez Hernández及妻子Alejandra日前在社交平台分享多張照片，可見一家三口穿上粉紅親子裝入場看《Barbie芭比》電影，胖爸爸Eleazar比妻子去得更盡，穿上粉紅背心連身衣兼紗紗裙（有打底），其配搭牛仔帽及靴子，還在戲院內打卡，絲毫不感到尷尬。他在社交平台上撰文道︰

我女兒說︰「爸爸，帶我去看《Barbie》首映，但你要穿上粉紅色衣服，你會感到尷尬嗎？」我相信尷尬的會是她！

其後他再分享另一張照片，可見兩父女在戲院櫃台購買電影戲票，他在帖文笑言︰「想看哪部電影？難道是《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）？白癡！」帖文再獲得大批網民讚好並瘋傳。

▲ 慈父Hernández一身粉紅陪女兒去戲院購票。（facebook圖片）

穿紗紗裙不會失去男人味

這張照片讓Hernández意外爆紅，並接受了多家媒體訪問，他表示發布這些相片和帖文不是為了個人出位，一切全為了氹6歲女兒Katherine開心。

我只是做了我女兒想要的事，為了她，我甚麼都願意做，當日她非常開心。相信我，穿上粉色的衣服和紗紗裙，並不會使你失去男人味。

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致力給女兒一個愉快童年

開設拖車公司的Hernández為了女兒努力做個好爸爸，他在訪問中透露，自己在單親家庭成長，由媽媽養大，他年少開始為養家出來社會工作，所以渴望讓女兒有個真正的童年，並努力建立一個他心目中的好爸爸形象。

我從小就必須像大人般工作，所以我對生活有不同看法，我一直努力為生活奮鬥。所以家人是我的快樂泉源，能給我安全感。

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責任編輯︰林綺玲