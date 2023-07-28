【Barbie芭比】單親媽養4子女抵押房屋借錢追夢　真人版芭比Margot Robbie為母還清貸款

▲ 《Barbie芭比》真人版女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）於單親家庭長大。

近日《Barbie芭比》真人版電影在香港上映，掀起一陣粉紅熱潮，33歲的女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）憑著俏麗可人的Barbie形象，俘虜一眾影迷的心。來自澳洲的瑪歌羅比成為荷里活出色的女演員，其成長背景亦為人談論。瑪歌羅比感激單親媽媽抵押房屋借錢給她追夢，她成名後已為媽媽還清所有貸款。

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綜合外國傳媒報道，瑪歌羅比於1990年出生於澳洲昆士蘭，父親在她5歲時離開了家庭，由單親媽媽Sarie Kessler獨力撫養她和姊姊、哥哥、弟弟共4名子女。瑪歌羅比過去受訪時曾提及童年與家人在農場生活，還記得會跟兄姊去獵野豬和衝浪，坦言「我從小學到的農業和畜牧業知識超乎你的想像」。

▲ 瑪歌羅比成名後為媽媽還清所有貸款。（法新社）

瑪歌羅比的媽媽除了撫養孩子和打理農場外，還是一名物理治療師。當子女長大後，她主要專注於照顧老人的工作，後來則為殘疾兒童服務。瑪歌羅比形容媽媽是她認識的人中，最有道德、最善良的人。

成功後第一件事為媽媽還債

媽媽對女兒投身演藝界曾經感到驚訝，因她們來自一個擁有醫學和商業背景的家庭。不過，媽媽還是全力支持女兒發展演藝事業，甚至抵押房屋借錢給她追夢，瑪歌羅比不諱言「我欠媽媽的一切，我都寫下來」。

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瑪歌羅比最初因演出澳洲電視劇《鄰居》（Neighbours）而漸為人知，其後在英雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）飾演小丑女，令她聲名大噪。當她成功後的第一件事就是幫媽媽還清全部抵押貸款，讓媽媽不必再擔心欠債，以經濟能力幫助家人改善生活，擺脫困境。

去年外媒曝光最新的荷里活影星片酬榜，當時瑪歌羅比以1,250萬美元（約9,750萬港元）接拍真人版《Barbie》電影，成為最高片酬的荷里活女星，總排名第18位。她曾表示，「我很努力，但我也是世界上最幸運最幸運的人。」媽媽也高興看到她闖出一番成就。

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責任編輯︰王明芳