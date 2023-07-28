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【機票優惠】快運推快閃飛台灣機票優惠　香港飛台北、台中、高雄單程$248起

社會 12:26 2023/07/28

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快運推快閃飛台灣機票優惠，香港飛台北、台中、高雄單程$248起。（資料圖片）

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    • 去程：UO172 13:55-15:40
    • 回程：UO173 16:25-18:05
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    • 去程：UO130 08:00-09:30、UO132 12:45-14:15
    • 回程：UO131 10:15-11:40、UO133 15:00-16:25

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

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記者：黃穎津

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