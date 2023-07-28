【機票優惠】快運推快閃飛台灣機票優惠　香港飛台北、台中、高雄單程$248起

▲ 快運推快閃飛台灣機票優惠，香港飛台北、台中、高雄單程$248起。（資料圖片）

香港快運推出快閃飛台灣機票優惠，香港飛台北/台中/高雄單程$248起，來回連稅$1,217起。旅行日期由8月20日至12月13日。訂票日期由即日至7月30日。訂票即看：【下一頁】

航班時間：

台中 去程：UO172 13:55-15:40 回程：UO173 16:25-18:05

高雄 去程：UO130 08:00-09:30、UO132 12:45-14:15 回程：UO131 10:15-11:40、UO133 15:00-16:25



行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

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記者：黃穎津