【過勞死】63歲看更月做240個鐘疑因過勞請病假　被指曠工炒魷8日後病逝

▲ 63歲看更月做240個鐘，疑因過勞請病假被指曠工炒魷，8日後病逝家屬索賠25萬。

長期超時工作，小心過勞猝死。台灣一名63歲看更月做240小時，疑因過勞出現頭痛和腸胃不適等症狀，於是請病假休息，卻被公司指曠工並將其解雇。8天後男子不幸病逝，家屬向公司提告並索賠新台幣103萬（約港幣25萬元）。

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綜合台媒報道，台灣高雄鳳山區一名63歲李姓男子，於2020年11月起到當地某社區任職保安，分早晚兩更，並以「做2休1」方式輪班，每日工作12小時，每月工時共240小時，月薪為新台幣2.4萬元（約6,000港幣）。

2021年2月4日，李男因頭痛及腸胃不適請病假就醫，8日後不幸病逝。兩名兒子幫父親處理後事時，卻發現父親在請病假期間已被公司解雇，且該公司從未為他購買勞工保險，使得他們無法申請5個月的喪葬津貼及30個月的遺屬津貼。

李男的兒子因此向公司提出起訴，要求保安公司賠償新台幣103萬元（約25萬港元）津貼損失及新台幣5萬元（約1.2萬港元）薪資。開庭時，保安公司辯稱，李男2月1日上完晚班後就沒有上班，於是以「無正當理由曠工3日」為由將其解僱，做法合理。

經審理後，法官認為不論李男是否有依規定請假，有多種理由導致未能按時開工，保安公司都不能認定李男已離職，亦無法提出合法終止雙方僱傭關係的證據，因此認定李男直至死亡時，與公司的僱傭關係一直存在。

另外，因公司未為李男投保，導致對方受到損害，法官認為公司應負起賠償責任。最終綜合相關證據，判公司賠償新台幣103萬餘元（約港幣26萬元），辯方可上訴。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣