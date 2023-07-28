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【東張西望】疑將巴西龜當水魚出售　陳瑞菱到街市採訪查個究竟

娛樂 14:36 2023/07/28

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB資訊節目《東張西望》提到街市疑有意魚目混珠。

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（27日）提到大圍顯徑街市內有魚檔將巴西龜和水魚放在一起出售，向《東張》報料的觀眾楊先生質疑魚檔有意魚目混珠令人容易誤會而買錯，又質疑巴西龜能否食用，並致電愛護動物查詢。

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街市疑有意魚目混珠

楊先生向《東張》報料，指他於街市內發現有魚檔將巴西龜和水魚放在一起出售，他向街市詢問時未有獲得對方正面回應。他其後致電愛護動物查詢，愛協回應指進食龜隻是個人事件，並指金魚街也有巴西龜出售。

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不建議食用巴西龜

《東張》主持陳瑞菱到街市採訪，不過魚檔職員稱自己是替工，對魚檔的一切不太清楚。

陳瑞菱其後致電香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研進行電話訪問，黃朗研指：「現時未有法例阻止市民進食巴西龜。如果街市需要出售巴西龜，據了解是需要申請食用爬蟲類許可證。就我們協會的立場而言，本身爬蟲類動物包括巴西龜在內有很多寄生蟲，甚至沙門氏菌等問題，不建議市民食用。」

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