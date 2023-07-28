【中年好聲音】參加《中年2》被網民指倒戈反骨　黃劍文豁達面對：追夢使乜怕

▲ 黃劍文衝破心理關口無悔追夢。

唱作歌手黃劍文 （Kimman），入行10多年，從沒有放棄過音樂夢想，努力作出新嘗試。

3年前參加過《全民造星III》後，今年他再現身《中年好聲音2》 首輪海選，原只為在不同平台繼續追夢，卻想不到受到網民抨擊，說他倒戈、反骨等，黃劍文坦言問心無愧便可。

黃劍文去年創作的歌曲《人間飄浮》，是悼念12年前因抑鬱症而輕生的媽媽；近日新歌《餞別酒》再度因親人離世而啟發，是為記念今年中因癌病離世的舅父。上次寫的是珍惜，今次講無私大愛，雖同是悼念之歌，情感卻由感傷轉為豁達。

▲ 因著敬愛的舅父離世，啟發他寫成新歌《餞別酒》。

單親家庭長大的Kimman解釋：「以前舅父跟我和媽媽、公公婆婆一齊住，在我眼中的他，是從來報喜不報憂，是一個善良、顧家的好男人。舅父喜歡聽歌，每次去卡拉OK都唱Beyond，我多少受他影響而愛上音樂。我人生第一口啤酒，也是舅父教我喝我，種種回憶都很很難忘。」

Kimman說舅父兩年前罹患癌症，依然樂觀面對，他經常去醫院探病，為對方祈禱，從不見舅父帶著愁容，至他離世後，Kimman決定把思念化作旋律，藉歌中故事，再次與舅父碰杯。

豁達面對抨擊

黃劍文自2007年，便拿著結他四出表演，由街上演出到婚禮歌手，不放過任何演出機會，而歌唱比賽正是一個他分享故事的平台，07年到2020年間，幾乎所有中港台的歌唱比賽都見到他的蹤影，最初是台灣的《超級偶像》，之後有《超級巨聲》、《快樂男聲》、《中國好聲音》、《星光大道》和《全民造星III》。

Kimman稱去年本已有興趣參加《中年好聲音》，但當時大會意向是選拔素人為主，加上自己剛剛出歌忙於宣傳，故沒有報名；至今年他知道有不少歌手都有意參加，便再度去首輪面試，亦沒想過原來有不少人留意到。

他指：「雖然只是海選面試，也不知道會否入圍，但都有不少網民留意到，當中有人會支持，但也有不好的留言，如話我『反骨』、『咁大個人仲追夢』等，自己不想太在意別人看法，最重要知道自己做甚麼便可以,我只是追夢，不用怕太多。」

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他坦言過去予人感覺像文青，自參加《全民造星III》後，心態更為豁出去，覺得不想錯過任何一個機會。「入行多年，仍然覺得自己像一張白紙，有很多東西不識，因上每一個歌唱平台，都是學習機會，可以令自己成長，所以見到有機會在眼前，為何要放棄？」

樂意接受批評

作為一位已出道多時的歌手，再去參加比賽的心理關口，並非網民的看法，而是面對評審的批評。Kimman認同：「不過自己亦需要別人的意見和提醒，可能有些演出習慣有待改進，經由評判的口便會知道不足之處，這個才是我說的學習機會。」

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他舉例當日揀了《新不了情》參加面試，因為這首歌讓她想起以前跟媽媽一同去廟街聽歌的回憶。「評判伍仲衡跟我合作過，以前他一直覺得我唱歌有哭腔，現在或者不再適合，自己也要因應評判口味去改變；而肥媽教我選歌時要想清楚，找到最適合自己的key，便會比較穩陣。」

多年來參加過中港台的歌唱比賽，黃劍文在不同平台都得到啟發。「第一次是07年參加台灣的《超級偶像》，非常大型，海選都去了3次，十分嚴謹。我由100強唱到20強，最後因為國語發音不好，唱《味道》時多次把歌詞『想念』唱成『項鍊』，所以便落敗了。」

▲ 4 黃劍文現時是獨立歌手，每一首作品都要自資推出。(湯致遠攝)

比較三地特色，他分享：「台灣很看重夢想，最深刻是他們常說『有夢才是最美』，很影響我；香港生活節奏較急，大家都會追夢，但會看得更現實。至於內地參賽者都比較進取，我去比賽時都迫著每日要苦練，但這也是好事，你看中國運動員都是如此迫出潛能。」

自身經歷作鼓勵

黃劍文現時對輸贏已甪看開，更著重過程中的得著。「參加比賽，當然想有好成績，但我更會盡全力去演出每一首歌，用自己的聲音和故事去感動別人。」

自言23歲開始追夢，至今日想以身作則，為其他人作出示範。「希望用自己的經歷鼓勵別人，如果有日成功，証明努力沒有白費，就算失敗，也展現我可以為夢想付出，或者有日山窮水盡，會面對現實去打工，但今日仍然有能力，有任何平台都會去嘗試，只要是為自己夢想而拼，又何需理會別人眼光，亦沒有甚麼事會擔心。」

▲ 家有3隻貓要照顧，成為黃劍文的工作動力。

現時他是以獨立歌手身份自資製作歌曲，因此要加倍努力工作搵錢。「之前慶幸拍了一個廣告，酬勞相信可以做4 首歌，你要不斷有作品才有人識，然後才會有工作。以前簽了大公司，覺得出歌拍戲是理所當然，現在要一手一腳去製作，更明白沒有事是必然，會更加珍惜機會。」

他努力搵錢的動力，還來自家中有3隻貓要照顧。「之前朋友送了我兩隻豹貓BB，加上自己另一隻老貓，自己不吃，牠們都要食，但這是正面的推動力，讓我更加魄力去迎接挑戰。」

記者:區家歷

髮型、化妝:小籠包

服裝：尺渡