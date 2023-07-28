【夫妻緣盡】 林嘉欣情路坎坷兩度背小三之名　單親家庭長大曾對愛情失信心

▲ 林嘉欣跟袁劍偉結束12年婚姻。

「我們的婚姻關係已經走到了盡頭....」，林嘉欣今日（7月28日）凌晨跟袁劍偉聯名發文承認結束12年婚姻，兩人會共同撫養兩名女兒。雖然帖文未有交代離婚原因，有指二人因性格不合、管教女兒方式不一，甚至有金錢糾紛。

林嘉欣演技了得是不容置疑，她是首位集結金馬新人、女配以及影后大滿貫的女演員。演藝路上發光發亮，不過林嘉欣感情路上屢遇挫折，曾經兩度蒙上「小三」惡名。

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以歌手身份出道

出生於溫哥華的林嘉欣自小父母離異，當年只得15歲的她獨自回台灣參加比賽後備受注目，其後為張學友、黎明等歌手擔任MV女主角，繼而被音樂人張洪量發掘。

在1996年，她推出首張專輯《有點想》，惟往後跟張洪量發生合約糾紛，2000年決定轉往香港發展。

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首位金馬大滿貫演員

翌年林嘉欣加盟星皓電影公司，於處女作《男人四十》飾演愛上已婚男老師的女學生胡彩藍，同年她於香港電影金像獎和金馬獎頒獎禮上，摘下「最佳新人獎」和「最佳女配角」獎項，其演員路發展順暢，作品包括《異度空間》、《戀之風景》、《救命》、《怪物》等。

在產下第二名女兒之後，林嘉欣復出影壇，2015年，憑電影《百日告別》擊敗舒淇、張艾嘉拿下了金馬影后，成為首位金馬大滿貫的演員。

除醉心演戲外，林嘉欣也有著藝術天份，近年努力鑽研陶藝的她曾推出作品展，另外她曾為不少藝術展覽擔任策展人。

▲ 林嘉欣醉心陶藝。

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影后情路不順遂

感情方面，林嘉欣入行後緋聞不算多，不過對象均是有才華的熟男。

1994年，林嘉欣被台灣音樂人張洪量發掘當歌手，傳聞二人合作期間培養出「師生情」，最後因合約問題而鬧翻，亦有報導指男方追求不遂，因而跟林嘉欣翻面，相隔多年後，張洪量自爆曾跟林嘉欣有過一段情。

2001年，林嘉欣來港發展加盟星皓，身為一姐的她獲力捧，跟星皓老闆王海峰傳出緋聞。

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兩度蒙上小三惡名

2002年，林嘉欣因拍攝電影《戀之風景》而結識已婚音樂人陳光榮，04年陳光榮被拍得在嘉欣家中過夜，其後林嘉欣公開認愛：「我就愛陳光榮夠坦白」。

由於陳光榮是有婦之夫，因而令林嘉欣被冠上小三罪名，對此林嘉欣說：「我知道他結過婚，但是已經離婚了，而且是他先離婚，我才和他戀愛的。」而陳光榮的前妻也解釋二人早已分居！

2008年，林嘉欣因廣告已認識導演袁劍偉，二人秘戀兩年，嘉欣更搬往男方寓所同一大廈，及至2010年林嘉欣未婚懷孕，更返回加拿大生B，不過她卻蒙上「小三」之名。

愛護林嘉欣的袁劍偉出面闢謠，強調2006年已跟前妻分居，2008年結識林嘉欣時，已經辦好離婚手續。年幼時經歷父母離異，林嘉欣坦言曾對愛情產生恐懼，她說：「因為是成長的一部分。」幸而袁劍偉給予不少安全感：「真正的愛情會令人成長、勇氣和更多的包容。」

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