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【愛的印記】17歲少年與女友親熱被賜奪命「咖哩雞」　隔日腦栓塞爆血管身亡

健康 18:30 2023/07/28

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17歲少年與女友親熱被賜奪命「咖哩雞」，隔日腦栓塞爆血管身亡。

情侶愛到濃時在對方身上留下吻痕，其實是非常危險的行為！外國一名17歲少年就因和女友親熱時，女方太用力在其頸部吸出「咖哩雞」，導致其血管破裂，隔日更不治身亡。

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綜合外國媒體報道，墨西哥17歲少年Julio Macías González，某日在與其24歲女友親熱時，對方在其頸部吸出俗稱「咖哩雞」的吻痕。由於這是情侶之間的常見行為，加上以為這種瘀血吻痕對身體無害，因此Julio沒多在意。然而在第二天，2人回家與家人共進晚餐時，Julio突然從椅子上跌倒，並開始抽筋。家人立即叫來救護車將其送院，可惜Julio仍不治身亡。

「咖哩雞」瘀血上腦爆血管致死

根據驗屍報告顯示，Julio的死因是前一日女友所賜的「咖哩雞」。由於這是用力吸吮皮膚所造成的一種類似瘀傷的痕跡，懷疑女友吸吮頸部用力過度，吸力造成血凝塊。死者經過1日長時間不加理會，導致皮下淺表小血管破裂，血凝塊最終進入大腦，堵塞了一條脆弱血管造成腦栓塞，最終使血管破裂致死。

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責任編輯：羅嘉欣

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