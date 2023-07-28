【我愛你！】梁家輝惠英紅葉童洗盡鉛華　感人黃昏愛情片內地票房達4.2億人民幣

▲ 《我愛你！》

由梁家輝、惠英紅及葉童主演，罕有深度刻劃兩段真摯感人黃昏之戀的寫實電影《我愛你！》由《滾蛋吧！腫瘤君》導演韓延執導，改編自韓國網路漫畫家姜草同名作品，主角尚有內地白玉蘭獎最佳男主角倪大紅以及香港演員何珮瑜演父女。

內地早前在端午節檔期率先上映，憑著幾位主角最貼地的演技，洗盡鉛華演繹銀髮族的戀愛日常，加上對友情、親情、衰老與生命等題材的探討，贏盡口碑之餘更獲得票房佳績，至今累積票房已達4.2億人民幣，香港將於8月3日上映。

大方聚焦「長者的愛」



梁家輝、惠英紅及葉童在《我愛你！》突破地拋開光鮮亮麗的裝扮，洗盡鉛華演平實的老年人，以長者的身份於大銀幕上談情說愛，甚至議論生死，大膽挑戰禁忌，大方聚焦「長者的愛」，誠實地呈現遲暮老人的感情世界，也填補了華語電影在這一題材上的空白。

惠英紅今次挑戰低下層的平凡單身孤獨婦女，不再是強勢的女人卻仍有倔強一面，是內斂而不敢追求愛情的高齡女性；梁家輝則演老實的廢物回收場老闆，與惠英紅的角色情如兄妹，是無怨無悔照顧患病妻子葉童的好好先生，舉手投足都是戲；葉童完全忘我投入演活了患上腦退化的失智老媽，明明老態龍鍾卻又會因痴呆而流露出幼稚的懞懂，極傳神又具說服力，不但我見猶憐，也非常催淚。

面對黃昏戀



在幕後製作花絮的訪問中，惠英紅分享了她對角色面對黃昏戀的看法：「可能因為我們都到了角色的這個年齡，所以都很理解老年人的感情生活和遭遇。也因為是碰到一個很好的演戲對手，在拍攝過程中，說真的我是愛著倪大紅的，因為他就是我的英雄啊。」

惠英紅續指：「但李慧如退縮了，她不想在晚年互相相愛時，萬一她死了，會傷害他；萬一他死了，她是承受不了。倒不如就不要了，乾淨俐落。她內心是渴望婚姻，卻又沒有那個膽量。」

葉童則對年華老去毫無忌諱，非常豁達：「『老』本來是一個尊敬的稱號，但現在我們的價值觀卻把『老』變成貶義，所以才會對老產生恐懼。其實恐懼甚麼呢？我反而覺得我現在才是最好的，我最愛是現在的我，因為終於開始明白自己想要甚麼，喜歡甚麼，需要甚麼。可是大家卻會覺得：『她已到了那個年齡，她應該要是那個樣子，不可以太可愛！』」

對於葉童被指「可愛與年齡不相乎」，梁家輝也表示有同感：「尤其我們做演員，在公眾的視覺下，經常會被人定位：『家輝哥你都一把年紀，就不要那麼活潑啦！』我很驕傲的是，可以通過我這角色來表達出這一種愛情的存在！」

家輝哥指：「人生總有終點，我們短短的人生裡，為甚麼不能讓這個人生都充滿著愛？那個愛，不是宣之于口的那種，是潛移默化在生活當中，從開始一直愛到最尾，用行為去表達，這種愛才是最愛，就是我跟葉童在電影裡演出來的那種……一生一世。」

最後，梁家輝補充，希望大家看完《我愛你！》這部電影後，除了欣賞、歡樂、感動、被觸動之外，也可以想一下，我們活在當下怎樣可以把需要表達的愛，盡量表達出來。

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