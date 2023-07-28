【人為意外】家中裝冷氣機屋主幫手拉線被電亡 揭無牌技工做漏一步肇禍半歲B痛失爸爸

▲ 丈夫幫忙拉線後意外觸電 (圖片來源iStock)

内地一名男子意外按冷氣師傅要求下幫忙拉線，最後男子竟被漏電電死，不幸遺下新婚妻子及其半歲幼兒，事後妻子意外揭發該名冷氣師傅居然並未有相關牌照，現時正與該公司商討賠償。

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綜合內地網媒報導，山西一戶姓梁人家早前購入一部冷氣，並於上週四(20日)安排冷氣師傅到場安裝。 豈料，該名師傅要求丈夫幫忙拉線，最後引發意外觸電。據妻子描述，丈夫當場身體劇烈抖動一下後便失去知覺倒地，送院後證實電流直擊丈夫心臟，已經返魂乏術，不幸遺下新婚妻子及其半歲幼兒。

孩子才6個月。我們兩夫妻都是家中獨子，兩家的頂樑柱。我老公不知管子（電線）有電，一拉直接觸電，當時就身亡。

▲ 丈夫幫忙拉線後意外觸電 (圖片來源iStock)

事後，該名遺孀指出冷氣師傅並未有按照正常程序進行安裝，一來在通電後才安裝冷氣管線，二來又要求其丈夫幫忙，最後引發意外發生。另外，她亦私底下調查該名冷氣師傅，最後竟發現原來對方並未持有高空工作認書和電工證，並認為發生是次事件屬於重大人為錯誤。

不過涉事公司卻在事發後5日仍未作出任何安排和解釋，妻子無奈只好把意外公開，希望得到外界關注。直至前日（26日），該名冷氣師傅才被當地警方調查，現時事件仍在調查當中，事故成因暫未明朗。

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責任編輯︰羅嘉欣