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【幫手預埋我】陳子豐子入風災支援特訓隊　敬佩義工：用勞力幫助居民

娛樂 14:03 2023/07/28

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子豐學習堆沙包，防止水湧進屋內。

由MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、陳子豐、譚凱倫（Helen）、蔡宛珊（Sarika）任主持的ViuTV新節目《幫手預埋我》內，4位主持將分別參與不同形式的助人服務，從節目中了解自己的不足，反思助人的初衷。 
                                                                                                                                                                    
打颱風對於大多數香港人來說可能代表了不用上班不用上學，但對於某些人來說，打颱風就有如災難降臨。水位高至肩膀、門窗被風浪打破、水浸、塌樹，想得出的驚險事都有機會發生。

【幫手預埋我】Frankie化身攝影口述影像員　被讚聲音似DJ想推薦AK接受挑戰 

子豐加入風災支援特訓隊學習預防風災的知識。

學習堆預防風災知識

在周日（7月30日）播出的一集《幫手預埋我》，子豐將加入風災支援特訓隊，到鯉魚門深入了解這個風災黑點，學習堆沙包、鋸樹、用正確方法膠紙封窗戶等預防風災的知識，更落手落腳為受影響的住戶進行各種防風災的行動。 
 
經過一整日的考察和訓練，了解到義工隊在風災前後的工作後，子豐表示非常敬佩義工隊義務幫助受颱風影響的居民，保護市民的生命財產。

子豐認真地為受影響住戶用正確方法膠紙封窗戶。

敬佩支援隊

他更指，自己從未料到原來香港有部份居民仍受着強颱風的威脅。

由此，陳子豐明白到防風措施的重要性：「完全冇想像過原來香港水浸係可以浸到咁誇張，直頭係會威脅到你嘅性命，所以做足災前嘅防風措施係十分必要！」同時稱：「好敬佩呢班支援隊，佢哋係用勞力幫助呢班居民！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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