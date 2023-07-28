【上車心聲】新居家徒四壁零傢俬席地進食卻溫馨 首置夫婦：最重要先有樓

▲ 馬來西亞一對夫婦儲夠首期，首置買樓卻沒有能力買傢俱及裝修，雖然他倆要席地進食，不過盡顯溫馨。

現今社會，新一代上車置業的確困難！馬來西亞一對首置夫婦成功付首期買樓，但因為沒有多餘錢為新居添購傢俱及進行裝修，新居家徒四壁就算他倆開餐也只能席地而坐進餐，看似「淒涼」卻充滿溫馨，事件引起網民關注！

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據馬來網媒「mStar」報道，TikTok近日流傳一段視頻，馬來西亞一對夫婦經過多年打拼後，終於儲夠錢付首期築愛巢，不過他們已經沒有能力為新居添購傢俱及進行裝修。

該視頻以「這是當你的錢只夠買房子，而再也沒多餘的錢買傢俬的狀況。」為標題，而從視頻中，看到這對夫婦剛剛新居入伙，因為財務緊絀沒有能力再購買傢俱，以致新居空空如也，甚至連一張飯桌和椅子也沒有，因此兩人直接在客廳地面鋪上膠袋坐下用餐，當用餐完畢後，他們就直接把食物殘渣和垃圾裝進膠袋，包好丟進垃圾桶，片主更表示：

最先要擁有屋子，以後慢慢買其他傢俱！

網民看到他倆坐在「家徒四壁」房子裡，溫馨用餐的互動畫面為之動容，有關視頻上傳社交媒體後獲得逾310萬總瀏覽量，並引起網民熱議，不少人對這對夫妻樂觀進取的生活態度感到讚歎不已，「別擔心，很多人家裡什麼都不缺，缺的是不能坐下來一起好好用餐」、「很多人或許生活上什麼都不缺，但是卻過得不幸福。甚至家只是休息的地方，已經失去了它存在的意義。」、「一個幸福的家不是靠傢俱，而是住在裡面的人」。

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責任編輯︰王明芳