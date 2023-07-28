【阿晶自殺】加蔥否認出軌被揭疑講大話　於前年5月被阿晶稱「儀仔男朋友」

▲ 加蔥講大話？

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）離世。日前，阿晶在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

阿晶離開微辣前，跟加蔥是一對情侶，他們拍拖至前年分手收場，當時加蔥以自己是不婚主義為由向跟阿晶分手，但其後有指加蔥曾逼阿晶墜胎，不過加蔥否認並指墜胎是二人的共識。

阿晶離世後，加蔥成眾矢之的。到昨晚（7月27日）約8時，加蔥終於在自己YouTube以「對不起」為標題、全程黑畫面開直播。其中，加蔥澄清指自己在與阿晶分手後9個月才與儀仔交往。

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加蔥疑講大話

加蔥在道歉片中指：「我同阿晶2021年1月分手，唔存在第三者，唔係話未一齊就想追第二個。我同儀仔21年10月份一齊，分咗手9個月一齊，長同短，交畀你哋判斷。」

他稱與未婚妻儀仔在2021年10月開始交往，不過有網民在微辣前藝人「軒Sir」李宇軒在2021年5月發布的影片「【車干挑戰】遊戲變成訓練自己膽量的日子!!距離「膽生毛」又進了一大步!」中有所發現，阿晶在片中稱加蔥是「儀仔男朋友」，故網民推斷加蔥、儀仔在2021年5月或之前已交往，即是加蔥在道歉片中講大話！

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軒Sir被指有參與欺凌

而「軒Sir」李宇軒已離開微辣一段時間，他被網民指他過往有份欺凌阿晶，即同樣用上「喊喊」Filter來揶揄她。

但是，其實軒Sir當時因需進行新冠肺炎快測，所以才用上該Filter。

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