【新聞之花】李曉欣拍《好睡好起》+《尋人記》獲觀眾好評 方東昇好拍檔離巢TVB感觸良多
娛樂 14:19 2023/07/28
又一TVB新聞主播離巢！方東昇好拍檔李曉欣效力TVB 6年多，她於IG宣布離巢消息，並撰文抒發感受。
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李曉欣離開TVB
李曉欣於IG分享工作照，並寫道：
離別的時候，開始細數那些值得記憶的片刻，發現比自己認為的多很多
由主播到專題節目記者，與戰友們走訪世界不同角落。安排行程、策劃、採訪、撰稿一手包辦，在當地發掘不一樣的新聞故事。
《長命百二歲》引領觀眾用新思維面對「老」問題。《這麼遠，那麼近》帶大家看交通、用交通、探討交通。《尋人記》和觀眾一起穿越時空，尋找那些年，這些人。《好睡好起》顛覆大家對睡眠世界的想像，一起講「睡事」，聽「瞓話」。
回望這六年多的經歷，畢生難忘。這段時光成為腦海中動人的回憶。衷心感謝大家一直以來的照顧，再會💖
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方東昇好拍檔
李曉欣先後於香港樹仁大學及澳洲南澳大學修讀新聞系課程，她於2016年11月加入TVB當記者及主播，其甜美笑容令觀眾留下印象。
李曉欣擔任過《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》、《尋人記II》、《好睡好起》等節目主持，為方東昇的好拍檔，節目亦獲得觀眾好評。
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撰文 : TOPick柴犬出動