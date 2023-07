【親子好去處】LuLu豬化身旅行「豚」長強勢登陸　The ONE設4大打卡位+獨家限定精品

▲ The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」商場活動。(有關機構提供)

又到炎熱的暑假,家長安排好暑期活動了嗎?由即日起至8月31日,尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」】,LuLu豬化身旅行「豚」長,帶大家到4個「旅遊景點」打卡,更貼心準備獨家「伴手禮」,LuLu豬在室內有冷氣的The ONE商場等待各位大人小朋友!

最新影片推介:

4大「旅遊景點」

大人小朋友們可以先到「旅『豚』集合點」,與帶同行李箱的LuLu豬「豚」長和其他同行的豬咪朋友們合照打卡,再登上全球首架「LuLu豬列車號」展開旅程,列車車身以旅遊造型LuLu豬設計,車廂內亦有多個吸睛位,包括扶手、窗外風景及牆上掛畫都經過精心設計。

隨列車到達「LuLu豬向日葵花甫」,近距離欣賞3米高的巨型軟綿綿向日葵,更可參加「動力無限LuLu Bike」挑戰賽為巨型向日葵亮燈,及贏走「LuLu豬Chill爆無痕貼紙」。花甫旁邊是「LuLu豬夢幻攝影基地」,是「豚」長強烈推薦的巨大幻彩萬花筒,最適合一家人邊玩邊合照!

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

獨家「伴手禮」

「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將分三階段為「豚」友們推出超過50款全新水果系列及Find Your Way 旅遊系列的會場限定精品,有部分更是The ONE會場獨家,例如行李箱掛牌及涼浸浸紙扇。壓軸好禮有「LuLu豬旅『豚』百寶袋」,The ONE Club會員凡於8月7日起The ONE以電子貨幣消費滿HK$1,500,即可換領。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」】開放詳情

日 期:2023年7月20日至8月31日

時 間:上午10時至晚上10時

地 點:The ONE UG2中庭

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳