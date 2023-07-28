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【親子好去處】LuLu豬化身旅行「豚」長強勢登陸　The ONE設4大打卡位+獨家限定精品

親子好去處 17:39 2023/07/28

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The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」商場活動。（有關機構提供）

又到炎熱的暑假，家長安排好暑期活動了嗎？由即日起至8月31日，尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬 夏日Chill級旅「豚」】，LuLu豬化身旅行「豚」長，帶大家到4個「旅遊景點」打卡，更貼心準備獨家「伴手禮」，LuLu豬在室內有冷氣的The ONE商場等待各位大人小朋友！

最新影片推介：

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【TOPick一分鐘】鄭麗莎湊4孩練成時間管理達人　4招在家keep fit保持女性魅力

4大「旅遊景點」

大人小朋友們可以先到「旅『豚』集合點」，與帶同行李箱的LuLu豬「豚」長和其他同行的豬咪朋友們合照打卡，再登上全球首架「LuLu豬列車號」展開旅程，列車車身以旅遊造型LuLu豬設計，車廂內亦有多個吸睛位，包括扶手、窗外風景及牆上掛畫都經過精心設計。

隨列車到達「LuLu豬向日葵花甫」，近距離欣賞3米高的巨型軟綿綿向日葵，更可參加「動力無限LuLu Bike」挑戰賽為巨型向日葵亮燈，及贏走「LuLu豬Chill爆無痕貼紙」。花甫旁邊是「LuLu豬夢幻攝影基地」，是「豚」長強烈推薦的巨大幻彩萬花筒，最適合一家人邊玩邊合照！

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獨家「伴手禮」

「LuLu豬夏日Chill級旅『豚』期間限定店」將分三階段為「豚」友們推出超過50款全新水果系列及Find Your Way 旅遊系列的會場限定精品，有部分更是The ONE會場獨家，例如行李箱掛牌及涼浸浸紙扇。壓軸好禮有「LuLu豬旅『豚』百寶袋」，The ONE Club會員凡於8月7日起The ONE以電子貨幣消費滿HK$1,500，即可換領。

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【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」】開放詳情

日    期：2023年7月20日至8月31日
時    間：上午10時至晚上10時
地    點：The ONE UG2中庭

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責任編輯︰王明芳

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