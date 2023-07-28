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【畸胎瘤】女子腦內驚見15cm腫瘤連頭髮生長　醫生震驚：像一袋彈珠

健康 17:52 2023/07/28

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女子腦內驚見15cm腫瘤連頭髮生長，醫生震驚:像一袋彈珠。

印度一名52歲婦女頭部竟生出一個15厘米大的腫瘤，經醫生解剖切開後，發現其頭內有多個脂肪球及頭髮組織，證實為畸胎瘤。而婦人則指腫瘤自少便有，而且仿佛同步成長，隨著年紀愈來愈大。

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《每日郵報》報道，該名印度婦女自少已知悉腫瘤的存在，但卻一直掉以輕心。直到有日，她到當地醫院進行腦掃瞄檢查，才驚見腫瘤已長大至15厘米。而在醫生建議下，她最終亦選擇接受手術切除。由於情況相當罕見，醫生其後將有關解剖腫瘤的照片於醫學雜誌上公布，照片中可見腫瘤中有多個脂肪狀小球，像一袋彈珠般，裡面亦有頭髮漂浮在液體中。

醫生事後證實腫瘤是表皮囊腫，在醫學上稱為成熟囊性畸胎瘤。據英國國家醫療服務體系（NHS）稱，表皮囊腫是非癌性的，由胚胎細胞發育而來，有毛髮、液體、牙齒等，這意味細胞可能會變成多種組織類型。不過，NHS又指如果囊腫沒有引起任何症狀，患者可能只需要定期掃描檢查就好。

醫生表示，在腫瘤切除後的6個月內，他們會密切監察病人的狀況，尤其需確認腫瘤是否有復發可能。據了解，表皮囊腫在夏天容易發炎，也有可能是因為吃太多油炸物和刺激性食物，或是熬夜、壓力大等，都可能是發炎原因。

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責任編輯：羅嘉欣

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