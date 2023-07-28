【嗜冰成癮】19歲少女無冰不歡食不停口　求醫揭患1種疾病引致

▲ 台灣一名19歲少女不分季節無冰不歡，求醫後發現是缺鐵性貧血引起的異食癖。

夏日炎炎，不少人會選擇吃冰品消暑。但台灣就有一名19歲少女嗜冰成癮，一年四季都幾近失控地對刨冰、加滿冰的飲品等有極大渴求，即使吃到牙齒酸痛仍無法戒口。她之後在家人勸喻下求醫，終於發現自己的情況其實是罹患缺鐵性貧血引起的症狀。

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到底甚麼是缺鐵性貧血？台灣萬芳醫院家庭醫學科醫生吳芝穎解釋，缺鐵性貧血是所有貧血疾病中最常見的一種，而女性的發病率為男性的2倍。缺鐵性貧血的起因主要為「血液流失」及「攝取不足或吸收異常」，前者多見於生育年齡女性或長者，因為月經定期排放會導致鐵質流失，而不分長者容易有潰瘍、息肉或腫瘤問題，形成慢性出血；而素食者、患有乳糜瀉、曾接受胃或小腸繞道切除手術者，則因為鐵質吸收位於小腸，可能影響身體儲鐵量。

她指出，輕微貧血通常沒有明顯症狀，但當血紅素下降至個位數時（女性正常值為12以上，男性為13以上），就會出現疲勞、氣喘、頭暈、心悸、異食癖、不寧腿等問題。上述症狀中，以異食癖最為特別，其發生率高達50%。

目前異食癖的成因尚未有醫學根據，有推論指是由於缺鐵造成舌頭萎縮腫脹，因此需要藉由冰快緩解腫痛；又或者是缺鐵造成腦部病變影響味覺，導致冰塊、肥皂、糞土等沒有營養價值的物質猶如不可抗力般吸引患者。

另外，吳芝穎亦提醒，雖然患者的身體會適應長期貧血，症狀也會比較輕微，但如果因此而放任不管、忽略治療的話，很有可能會影響生長發育及心臟功能，從而導致慢性心衰竭。至於治療方法，缺鐵性貧血一般會處方口服鐵劑，亦可以搭配維他命C促進吸收；腸胃不佳者會建議使用注射鐵劑，而嚴重貧血則會改為輸血治療。她又指出，民眾平常可以透過攝取適量的深綠色蔬菜、莓果柑橘類、肉類等食物，從食材中獲取鐵質，從而預防及改善貧血。

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責任編輯：羅嘉欣