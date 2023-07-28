【靈戲逼人】陳俊堅拍戲受傷繼續頂硬上　阮浩棕抱劉穎鏇轉圈感吃力：好似舉鐵

▲ 《靈戲逼人》

TVB劇《靈戲逼人》在今晚（7月28日）播出大結局，而昨晚（7月27日）《靈戲逼人》劇情，Big Boss終於現身，原來正是新登場人物江志強。

當年江志強（陳俊堅飾）貪念起偷雲哥（張振朗分飾）送給柳芳（龔嘉欣飾）的定情鑽石鈪；最終遭揭發惡行的江志強，一怒之下燒死柳芳及亂刀插死雲哥。

為掩藏當年罪行，江志強（吳瑞庭飾）表面上幫柳芳鬼魂盡量留在人間，實則是出盡法寶加速柳芳煙消雲散……

【靈戲逼人】李成昌魯振順兩大綠葉王鬥戲 柳芳突然瞓衣箱似另有內情

陳俊堅殺嘉欣緊張

2013年無綫藝訓班畢業的陳俊堅，之前在其主持的《七線人棄王》中，曾自嘲是「綠葉散打王」，劇集演出「十居其九」死不足惜。

是次俊堅不但不用捐軀，角色亦看似甚有發揮，昨晚插死雲哥時，更肉緊至青筋盡現，不過俊堅受訪時坦言殺嘉欣比殺振朗緊張：「尤其放嘉欣入個箱嗰度要好小心，驚整親佢。」

意外遭鋼鐵刮腳針

俊堅續指，拍《靈戲》期間，一度因意外遭鋼鐵刮到腳、並縫了足足11針，但當時仍有大量打鬥場面未拍攝，經過多番內心掙扎，俊堅為免影響劇組，決定頂硬上拍落去。

他表示：「拍嗰日要好小心個傷口，因為未埋晒口。另外難忘嘅係有啲鏡頭要用真斧頭，個真斧頭劈唔中振朗，但劈落個水壼度時個水壼裂開咗一半。振朗好好，佢鼓勵我要盡全力，嗰個鏡頭係有啲驚險。」俊堅又笑謂，今次最特別是終於不用被殺。

阿駿為柳芳素描

之前宣傳以「浪漫愛情」作主打的《靈戲逼人》，來到結局周終於浪漫味道「出晒嚟」。

先說「駿芳CP」，對柳芳感情日益外露的阿駿（張振朗飾），為記下曾與柳芳一起的痕跡，阿駿為柳芳親手素描二人合照；這邊廂阿駿盡是不捨，那邊廂柳芳一心一意只希望踏完台板後能親手將錄音機還給雲哥，「襄王有心，神女無夢」煞是淒美。

阮浩棕人氣急升

另一浪漫擔當「東敏CP」，阿東（阮浩棕飾）無視與敏敏（劉穎鏇飾）分手一事，於女方農曆生日當日跪地求婚，除了求婚鑽戒、DIY合照心意禮物盒，還有二人由小到大合演過角色的大戲公仔；由於誠意十足，終抱得美人歸，二人更上演「甜蜜大迴環」。

近日接連有三劇推出的阮浩棕，因為在三劇中均有不錯發揮及表現，贏盡好評人氣急升。

談到求婚場面，浩棕笑言「大迴環」有難度：「因為Tiffany真係好高，抱起佢轉圈比較難平衡！同埋因為呢段戲用咗航拍，畫面時間比較長，導演要我轉多兩個圈，加上航拍機難控制要拍好多take，所以係有d吃力嘅。

記得其中一take拍完，Tiffany笑我嗌咗出聲，原來我好似舉鐵咁『哼』咗出嚟，搞到我好尷尬。之後嘅每take我都要提自己忍住，唔好破壞氣氛！」浩棕又大讚劇組同事用心又認真：「嗰啲公仔佢哋首先要搵唔同嘅大戲造型做參考，仲要由造型到上色全人手製作。」