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【英國開騷】肥媽8月倫敦慈善騷被急煞停　年初紅館騷曾被嘲佈滿「空凳」

娛樂 14:29 2023/07/28

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肥媽8月倫敦慈善騷延於明年舉行。

肥媽Maria Cordero原定8月11及12日於英國倫敦的威斯敏斯特中央大廳舉行兩場《肥媽慈善演唱會》，以及8月14日在The Londoner舉行的《「心連心」慈善晚宴》上表演。

不過位處當地的的中華人資料及諮詢中心（Chinese Information and Advice Centre )，兩日前於官方社交平台公佈，3場騷要急煞停，並即時接受退款服務。

【懷念家駒】肥媽發文回應網上指控　Maria Cordero：只是想完成家駒的心願

（取自Facebook）

最貴門票4300

主辦單位貼出音樂會海報，當中寫道：「活動延期至2024年，已由華人資料及諮詢中心理事會公佈」

根據大會的宣傳海報所說，肥媽本來跟好拍檔黑妹李麗霞於英國開騷，當中更印著「Hello Hong Kong﹗你好，香港﹗」及「Happy Hong Kong 開心香港」的字眼。

另外從海報資料顯示，演唱會門票分為328鎊（3364港元）、268鎊（2748港元）、228鎊（2338港元）及168鎊（1723港元）4種，比年初張敬軒的英國騷門票更昂貴。至於8月14日慈善晚宴的入場門票價錢即每張428鎊（約4389港元）。

至於肥媽暫未為事件作出回應，而她亦未曾於社交平台出帖文宣傳慈善騷。

肥媽未有就事件作出回應。（取自Facebook）

【國泰歧視風波】肥媽指解僱涉事空姐合理　激動拍片：全世界都學中文！

年初開騷入座率低？

事實上，肥媽今年初曾於紅館舉行一連兩場《肥媽面對面演唱會》，有報道指其個唱入座率有八成，不過有網民卻直指於紅館現場見到有好多張空凳！ 

當時有人於社交網專頁中出po：「開場同散場都咁多人。好想唱返首”空凳”慶祝下。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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