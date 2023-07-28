【入禀索償】涉被男上司多次性騷擾　女職員獲賠償9萬元

▲ 涉被男上司多次性騷擾，女職員獲賠償9萬元。（資料圖片）

私人俱樂部女職員疑遭男上司多次性騷擾，包括曾於茶水間被掃背等。事主早前透過平機會入禀區域法院，暫委法官今（28日）頒下判詞，指男上司持續利用職權性騷擾事主逾1年，事主因性騷擾受到嚴重情緒困擾和焦慮，裁定男上司須連同利息向事主賠償9萬元，兼須支付訟費。

原告人以C作代號；答辯人為其男上司。

暫委法官於判詞指，原告透過平機會入禀區域法院及進行聆訊，答辯人未有出席任何聆訊及提交文件，法庭早前已就答辯人的賠償責任作裁決。

暫委法官指，考慮原告提出的證據後，相信原告因答辯人持續的性騷擾行為，受到嚴重的情緒困擾和焦慮。事件亦影響原告與其男友關係，如原告曾因男友在街上觸摸她的背部，而對男友大叫及哭泣。

暫委法官續指，答辯人持續利用職權對原告作性騷擾行為逾1年，裁定答辯人須就情感傷害向原告賠償8萬元，以及懲罰性賠償1萬元，答辯人須連同利息須向原告賠償9萬元，兼須支付訟費。

暫委法官指，原告方聲稱於2018年起於1私人俱樂部工作，答辯人案發時為其上司，原告指於2018年5月10日至2019年5月26日10次遭答辯人性騷擾。

原告方稱答辯人曾觸摸原告背部，又曾將胸部壓在原告背上，以及打量原告身體，原告最終因事件而辭職及報警。

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記者：梁錦麟