15個設計原型角逐社創獎項　創新意念解決油尖旺區三大痛點

要走入社區，了解居民面對的問題，對於中學生來說是一個難得的體驗。由花旗集團基金贊助、教育局、油尖旺民政事務處、香港科學園、香港理工大學設計學院、香港科技大學工學院等全力支持，香港社會服務聯會（社聯）舉辦第五屆「社創 ‧ 社區4.0」比賽已經來到尾聲，日前已舉辦頒獎禮並向一眾嘉賓、社區夥伴展示入圍作品。冠軍由聖保祿中學的隊伍「社生為人」以解難方案「『油』心分享」獲得，他們將與過去三屆的冠軍隊伍一同參加海外社創之旅，前往台北考察。

今屆比賽一共有36間中學提交了45個解難方案，最終在15隊決賽隊伍中選出三甲優勝者及兩隊優異獎。大會在7月14日舉辦頒獎禮，並邀請了民政事務總署副署長張誼、花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉、署理油尖旺民政事務專員朱祖懿擔任主禮嘉賓。



創新方案解決油尖旺區三大痛點



比賽來到第五屆，累計有逾百間中學、近1千4百位學生參加，共構思出236個解難方案。每一屆比賽也帶領同學深入社區，了解當地居民的生活痛點。今屆則以油尖旺區作為焦點社區。

張誼在致辭時分享，油尖旺區面積是18區中最小，卻有30多萬居住人口，是人口密度最高的其中一區：「油尖旺區以多元文化見稱，是全港最多少數族裔人士聚居的地方，既有繁華的西九龍文化發展區，亦是全港最多舊樓林立的地方。」而今屆比賽便以多元文化共融、提升居住質素、改善公共衞生為三個主題，讓同學為社區提出良方妙計，改善油尖旺區居民生活上的難題，為社區發展注入新動力。張誼期望學生在未來能夠在不同崗位繼續關心社區，努力裝備自己，以創新思維提出更多惠及社群的良方，盡展所長，建設香港。

▲ 民政事務總署副署長張誼

辛葆璉致辭時表示：「多年來，花旗集團致力於在社區發揮正面影響力，一直與有共同理念的機構合作，與社聯合辦的『社創 ‧ 社區4.0』就是其中一個項目。今年已經來到第五屆，我們希望透過比賽讓青少年有更多機會認識社區問題之外，更發揮他們的無限創意，設計出新穎又可行的方案去改善社區的問題。」

▲ 花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉

蔡海偉亦衷心感謝這五屆比賽友好機構的參與：「當我們希望為學生提供機會了解社區需要，創作特別的點子回應社區需要時，很多機構也一呼百應，願意幫手參與這個富有意義的工作。」他特別感謝花旗集團基金的支持和合作，以及一眾社區夥伴、商界、策略夥伴的支持，包括教育局、油尖旺民政事務處、7間社區夥伴、及4間培訓機構等。

▲ 香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉（右一）及署理油尖旺民政事務專員朱祖懿（左一）向社區夥伴致送紀念狀。

地少人多 智能櫃共享社區資源



冠軍隊伍「社生為人」由陸泳桐、黃詩雅、郭穎瑤和李詠鈿4位來自聖保祿中學的中五同學組成，她們對於獲獎感到喜出望外。「我們花了8個月時間打磨這個成品，很感恩最終能夠獲獎。」回顧最初參加社區探訪，在實地考察油尖旺區的唐樓時，發現居民生活的空間很狹窄，儲物空間不足，他們亦未必願意添置大型家居用品或家電，所以構思設置一個智能櫃作為共享空間，供居民能夠從中借用一些生活家品或家電，一方面讓資源共享，另一方面幫助劏房居民節省空間。

在構思方案的過程，她們面對不少問題，例如智能櫃放在天台，衍生出天台的業權及僭建問題；放置在戶外時的供電，以及日曬雨淋引致的維修問題。而在培訓過程，來自香港科學園的顧問給了不少實用建議，幫助她們解決如何進一步將方案「落地」，例如向相關政府部門申請許可，先在社區中心試行再收集不同的意見改善方案等。

▲ 冠軍由聖保祿中學「社生為人」隊伍的「『油』心分享」獲得，組員包括陸泳桐、黃詩雅、郭穎瑤和李詠鈿。

參考超市單向門設計 改良捕鼠方式



來自聖嘉勒女書院的「朱古力牛奶組」則以「老鼠殺手」獲得亞軍。隊伍由羅巧芝、鄺虹如、羅晳璿、吳嘉元、郭曉晴、吳嘉善6位中二女生組成。她們曾經參與義工活動，留意到有很多老鼠和昆蟲出沒於油尖旺區，所以就設計了一個採用紅外綫感應，以藥物、氣味或音頻驅逐或殺死老鼠的籠。她們從日常生活中獲得靈感：「我們參考了超市出入的單向門，阻止老鼠離開。」在製作原型的過程，她們嘗試過很多不同的方案，甚至想加入人工智能技術識別動物，但是因為技術難度而決定將設計推倒重來，並按自己能力範圍內，著重考慮其可能性、實用性來改善方案。

聖嘉勒女書院的黃國樞老師也為學生感到自豪：「在過程中，看到學生很主動、很投入、很有動力，甚至在學校留到晚上8、9時，去不斷改方案，在這個年紀能夠有這樣的魄力，很難得。」

▲ 亞軍由聖嘉勒女書院「朱古力牛奶組」隊伍的「老鼠殺手」獲得，組員包括羅巧芝、鄺虹如、羅晳璿、吳嘉元、郭曉晴和吳嘉善。

綫上綫下活動 融合不同文化背景



季軍則是由高主教書院小隊「荳芽」的「族印」獲得，小組成員包括中五的甄殷、洪紫程，以及中三的潘敏菊和陳昕瑤。高主教書院的黃梓洋老師表示，參賽隊伍由高年級的同學帶領低年級的同學參賽，希望透過跨年級組隊增加同學的主動性。「課堂上很多時也有標準答案，但是這個比賽是讓學生自己發掘社區的特色和問題，去構思不同的方案，更跳出教室，走到社區與用家交流，令方案更可行和貼地。」

同學們亦分享，油尖旺區的少數族裔和本地居民很少有交流，而「族印」有助消除隔膜和文化差異，利用手機應用程式、流動車、綫上綫下工作坊及網上商店，讓少數族裔與香港居民互動，例如在尼泊爾圍巾加入香港特色花紋。「我們對油尖旺區不太熟悉，設計的方案得到街坊的認同，真的很開心，也令我開始留意社區遇到的其他困難。」

▲ 季軍由高主教書院「荳芽」隊伍的「族印」獲得，組員包括甄殷、洪紫程、潘敏菊和陳昕瑤。

公眾參與 推廣社會創新概念



「社創 ‧ 社區4.0」比賽過程中加入不少社區參與活動，包括「社區投票日」讓同學向油尖旺街坊介紹他們的方案，令他們獲益良多。街坊的意見和提問很「貼地」，也啟發了參賽的同學改善他們的原型設計。除了由街坊在社區投票日票選出2隊「最受街坊喜愛的解難方案」外，大會在6月亦舉辦了公眾網上投票，由網民票選出「最受公眾歡迎大獎」和「最具凝聚力大獎」。大會更選出50段最具分析性及啟發性的留言，送出書本及文化禮券，向公眾推廣社會創新。

▲ 第五屆「社創 ‧ 社區4.0」頒獎禮上，入圍決賽隊伍向一眾嘉賓、社區夥伴展示作品，即席交流。

參賽同學的方案已於7月18至21日在618上海街舉辦了公眾展覽，展示今屆的三個比賽主題下，共15個決賽原型及45個初賽意念，讓公眾了解同學們的奇思妙想及創新解難方案，同學的設計原型亦已在社區測試，收集了不少街坊的意見。

▲ 一眾的入圍作品及初賽意念在618上海街展出，吸引了不少油尖旺區街坊參觀。

（特約）