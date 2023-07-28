【Barbie】《芭比》大熱掀粉紅色系症候群　推介全球3大粉系打卡酒店

▲ 「開心分享」3間粉紅系酒店給大家，一賞媲美芭比場景的地方，實地拍照打卡呃呃like吧！（圖片:booking.com）

為了宣傳電影《Barbie芭比》，華納就曾聯合Airbnb推出一個免費入住Barbie Dream House的體驗機會，可惜此機會已過，已經「向隅」、又看過電影的妳仍意猶未盡的話，大可跟隨Booking.com「開心分享」全球多間粉紅酒店，一賞媲美芭比場景的地方，實地拍照打卡呃呃like吧！

據知有67%的旅客都想在社交平台（如Instagram）分享所住的酒店地、發佈美麗的景點相片，趁電影《Barbie芭比》掀起粉紅色大熱，Booking.com分享多間相關色系的酒店，其中3間包括印度齋浦爾，比華利山或西班牙，都是不錯的粉紅選擇！

▲ 入華納電影聯合Airbnb，於7月21-22日推出一個免費入住Barbie Dream House的體驗機會，整間「旅館」粉紅色。（圖片：Airbnb）

1/粉紅城市:印度Rajmahal Palace RAAS

素有「粉紅城市」之稱的印度齋浦爾，其中以粉紅風玫瑰色的Rajmahal Palace又豈能錯過？其室內裝飾、修剪整齊的草地，大理石浴室內，更備有玫瑰香氣的沐浴用品，根本提供入住者一個芭比世界的氛圍中。

這間富麗堂皇的酒店提供皇室等級的尊榮享受，設有華麗的裝飾藝術風格泳池、3間餐廳和2間的皇家公寓，滿足需要特別住宿待遇的住客。

▲ Rajmahal Palace RAAS的裝潢，根本為住客鋪展一個「芭比世界」的氛圍中。（圖片：Booking.com）

早晨時分，住客可以在露台上做瑜伽，然後到酒店的51 Shades of Pink餐廳享用美味的奄列或新鮮水果作為早餐。

晚餐時，可在值得上載到社交平台，在粉紅色香檳酒杯觥籌交錯下，享受異國美味的 Kathi 卷到營養豐富的蔬菜 Dahl，呼應芭比的大同、多元的世界觀！

▲ 一個令人驚艷的水下音樂泳中，住客可盡情享用甜美的粉紅色Cadillac雞尾酒或Mojito雪條。（圖片：Booking.com）

Rajmahal Palace RAAS

地址：Sardar Patel Marg, Shivaji Nagar, Jaipur, Rajasthan 3020011, India

房價：每晚由約$2,475起

２／復古風芭比:西班牙 Paradiso Ibiza Art Hotel

如果想完全沉浸在復古芭比的粉紅色世界中，棉花糖色系的Paradiso Ibiza Art Hotel正是不二之選。

▲ 想完全沉浸在復古芭比的粉紅色世界中，棉花糖色系的Paradiso Ibiza Art Hotel是不二之選。（圖片：Booking.com）

首先提提你，這是一家成人限定酒店，而其裝潢跟《芭比》一脈相承——彩色瓷磚地板、鑲邊鏡子和霓虹燈，向1970年代的邁阿密型格風采致敬。

住客可在淡粉紅色泳池中暢游，在圓形酒吧享用粉紅色西柚Paloma雞尾酒，或在池畔小屋放鬆身心。如果旅客想真正體驗芭比的生活，可以到酒店大廳中間的玻璃牆客房，前提是你要夠膽公開讓大家觀看自己的一舉一動，勇氣可嘉的住客可以免費睡一晚。

▲ 住客可在淡粉紅色泳池中暢游，在圓形酒吧享用粉紅色西柚Paloma雞尾酒。（圖片：Booking.com）

Paradiso Ibiza Art Hotel

地址：Es Caló, 70, 76, 07829 Sant Josep de sa Talaia, Balearic Islands,Spain

房價：每晚由約$2,437起

3/ 粉紅宮殿 美國The Beverly Hills Hotel

美國比華利山酒店是舉世聞名的時尚酒店，其另一別名叫「粉紅宮殿」，全因本來已採用淺紅色的外牆，現在更帖添了如吹波膠繽紛的彩色牆，而這家酒店位於洛杉磯日落大道上，深受名人和電影明星的喜愛，住客可以在紅地氈上猶如紅星一樣，等待工作人員的熱情接待。

▲ 一個令人驚艷的水下音樂泳中，住客可盡情享用甜美的粉紅色Cadillac雞尾酒或Mojito雪條。（圖片：Booking.com）

酒店設計奢華，擺設了青銅藝品、油亮真皮梳發和大理石浴室。酒店外設有私人小屋，住客可盡情享用甜美的粉紅色Cadillac雞尾酒或Mojito雪條，還有一個令人驚艷的水下音樂泳池。

Booking.com更提供一個不錯的點子，住客可穿上粉紅色運動服，踏上滑滾軸溜冰，「溜」到威尼斯海灘（Venice Beach），「重演」電影主角和她夢中情人上演的橋段呢！

▲ 一個令人驚艷的水下音樂泳中，住客可盡情享用甜美的粉紅色Cadillac雞尾酒或Mojito雪條。（圖片：Booking.com）

The Beverly Hills Hotel -Dorchester Collection-

地址：9641 Sunset Blvd, Beverly Hills, CA90210, United States

房價：每晚由約$11,142起

記者︰黃鑑江