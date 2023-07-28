【超市大搜查】《LDK》12款止汗劑大比拼　NIVEA上榜實測除臭效果持久

▲ 《LDK》12款止汗劑大比拼。

烈日高溫下，稍微活動便容易大汗淋漓，甚至散發汗臭味，令人十分尷尬。日本雜誌《LDK the Beauty》最近實測11款止汗及除臭產品，比拼除臭力和使用感，找出最強止汗劑。

最新影片：

《LDK》指出，市面上的止汗除臭產品一般可分為4個類型，包括噴霧型、滾珠型、棒狀和乳霜型，消費者可按個人需求挑選。

滾珠型：可直接塗抹到有需要的位置，幾乎不會殘留白色物質，但需要等待一段時間才能完全乾燥。

棒狀：同樣可直接塗抹在皮膚上，易於攜帶和使用，不會輕易被汗水洗掉。

噴霧型：可一次性噴灑大範圍，但不如其他類型的止汗產品持久

乳霜型：直接沾取並塗抹在皮膚上，附著力很好，使用後無需補塗，但每次使用後都需要洗手。

《LDK》搜羅了11款止汗及除臭產品，進行以下兩項測試：

除臭力：請來氣味評審員驗證，比較使用止汗產品前後的氣味變化，氣味會被量化為5個等級進行評分。

使用感：測試產品是否易於塗抹、不黏膩。

點擊下圖看完整測試結果：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

本次測試中，有8款產品奪得A級，當中「QB Medicated Deodorant Bar」脫穎而出，被推介為「Best Buy」產品，它不含香料，具有出色的止汗功效，幾乎可抑製難聞氣味一整天，且質地光滑，易於塗抹。

至於有香味的產品中，《LDK》推薦「KaoriDeo Deodorant Body Spray」，它有效抑制難聞氣味，且採用噴霧式設計，相對較衛生。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣