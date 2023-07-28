【有條件釋放】李夏茵：刑事暴力傾向人士大多已入院　預料病人不會因新機制沒有入院

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政府計劃擴大精神病患者岀院安排的「有條件釋放」機制範圍，把自願入院但有刑事暴力傾向的人士納入機制，有精神健康諮詢委員會委員擔心，新機制令原本自願入院的病人卻步。

醫務衛生局副局長李夏茵出席一個活動後表示，機制只是聚焦於有刑事暴力傾向的人士，相信很多時候都已經會被送到醫院，不會因為新機制而未有入院；但如果普通精神科病人住院期間，出現暴力傾向或行為，就會被納入新機制，讓他們病況穩定後，在社區可得到更多支援。

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李夏茵指，擴大適用範圍後，會投放資源，但同時設有自動覆核機制，評估病人是否仍然需要「有條件釋放令」，於兩者「一加一減」後，仍要評估需要多少額外資源。不過她指優化「有條件釋放令」並增加社區支援後，病人經評估後可重返社區，院方的住院壓力會相對減少，可以釋放更多人手支援新機制運作。

「慢病計劃」汲取經驗後可擴至更多病症

對於慢性疾病共同治理計劃將於9月公布詳情。李夏茵表示，期待落實計劃。當汲取經驗後，可以擴展至糖尿病和高血壓以外的病症，包括肝炎等。她指，希望透過分階段推行計劃，邀請所有持分者為可持續的醫療體系一同努力。

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責任編輯：陳展棋