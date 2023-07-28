【動漫節2023】有抽到頭籌市民「反智轉身」進場　 部分攤位打蛇餅需排隊近2小時【多圖】

動漫節今日（28日）開鑼，今年設有589個攤位，共有約120個參展商參加，包括瑞華行、木棉花、HOT TOYS等。開場前，目測已有近千名市民在門口排隊等候進場。部分大型參展商攤位一度「打蛇餅」，有市民稱排隊近2小時先買到。

主辦方今年推出應用程式，市民可實名登記，活動首2天每日隨機抽出300個名額，並為被抽中的入場人士編訂入場次序。有抽到「頭籌」的市民跑入會場，表演一個經典「反智轉身」，隨即拔腿狂奔，衝向攤位。

余先生抽到頭籌第7，前面幾個籌號的人沒出現，於是他就成為第3位入場的人。他分享自己在Hot Toys成功購買心儀的3盒模型包括幪面超人的黑月和影月現貨，用作收藏，花費約1萬元。他指今年動漫節氣氛較往年好，主要原因是口罩令取消，往年市民都要在外面日曬雨淋排隊進場，進入會場還要戴口罩，難免影響氣氛和心情。

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另一位楊生在木棉花排隊約1.5小時，買到一個380元的「史萊姆福袋」。他因擔心福袋「賣曬」就不會再補貨，特意於動漫節首日前來。

特意請假參加動漫節的Jim，已購買6件會場限量版高達，包括魔靈、迪捷、命運等，花費將近1,200元，稍後亦會到其他攤位再買一盒渣古模型。又分享，他幾年前曾在動漫節的《爐石戰記》比賽中曾贏過職業選手，止步於四強，可惜今年沒有舉辦電競比賽。

闊別3年，Hot Toys今期的限量版《幪面超人BLACK SUN》 黑日和影月現貨已在開售1.5小時內售罄。傳訊經理周小姐預料今年生意額較2019年參展時上升3成。今年動漫節最受歡迎的是產品莫過於幪面超人限量版的黑日和影月1:6比例珍藏（特別版）人偶，首日各推出100套現貨，惟開售1.5小時內就已經全部售罄。而《蝙蝠俠三部曲》小丑 1:6比例珍藏人偶同樣是Hot Toys的人氣產品，上一次推出小丑系列已是11年前，今年再度推出小丑系列，更推出植髮版的小丑，採用全新植髮技術，令質感和外觀均全面提升，令角色活靈活現，售價3,380元。

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洪興玩具有限公司店員說，今日雖是平日，但人流十分多，形容幾乎「做到冇停手」。攤檔人均消費約200元，大多市民都是買1至2盒模型。

同人區Cherry Cat攤主表示，對生意額感滿意，「一直都有人買」。攤主分享自己本身每款的產品只有10幾個，但開售不到2小時，部分產品已售出一大半，預計之後幾日某些款式要預備多100個。她預計銷量與去年相若，「動漫節是一年一度盛事，無論打風落雨市民都一樣會來」，銷量不會有太大改變。

「csl x 網上行展區」推出獨家限時優惠，PS5主機減價381元，僅以3,999元出售，限量100部。Xbox Series +6個月Game Pass Ultimate提供會場優惠價3,998元，減價360元，此外，csl x 網上行提供免費試玩模擬賽車遊戲，並設置5G手機遊戲試玩區，公眾更可試玩 《地平線山之呼喚》和《跑車浪漫旅 7》等虛擬實景遊戲，及《Street Fighter 6》等最新PS5遊戲。

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記者：楊佩瑩