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【中年好聲音】吳大強首度演繹廣告歌　Bill哥哥唱出腎病隱藏症狀呼籲定期檢查

娛樂 16:00 2023/07/28

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Bill哥哥演繹《聆聽腎訴》

香港健康資訊平台康心摯友和慢性腎病患者自助組織聯會腎友聯，今年繼續推出聆聽「腎」訴（ #ListentoYourKidney ）推廣計劃，邀請在《中年好聲音》中一唱成名的參賽者吳大強（Bill哥哥）演繹廣告歌《聆聽腎訴》，並少有以攪笑、鬼馬台風演出廣告片及MV，以歌聲提醒大家一起正視腎臟發出的警告及定期接受檢測的重要性。

Bill哥哥在拍攝現場精神抖擻地大展歌喉及舞步，大呼拍攝輕鬆又好玩：「今次拍攝係我要被醫生評審叮我無聆聽『腎』聲音，正視腎病風險！唱歌我絕對有信心，但腎病風險都係睇今次嘅歌詞先知，原來初期慢性腎病病徵好容易被忽略， 要留意蛋白尿、水腫，腹痛都可以係病徵1！好在我前排休息都驗清楚曬無問題，咁先可以放心出嚟同大家見面唱歌！」

提醒check真啲

他更識做地說：「今次我首歌都有唱，『腎病最多隱性症狀』，如攪到腎臟壓迫就真係十分懊惱。唔講唔知同腎病相關嘅疾病係香港人嘅頭6號死亡殺手，所以大家尤其『三高』嘅朋友真係要定期接受尿液檢測，Check真啲就家人同自己都放心喇！」

Bill哥哥最後更盞鬼地提醒大家：「怕自己唔記得咩係慢性腎病，或者慢性腎病有咩隱性症狀，聽多幾次我依首《聆聽腎訴》就會一清二楚架喇！最好Share 埋比身邊好友聽，齊齊正視慢性腎病風險，一齊『聆聽腎訴』！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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