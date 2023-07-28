【創世界紀錄】蔡若蓮局長與600師生齊「扭計」 筲箕灣崇真學校四年級生最快18秒6完成

扭計骰盛行了多年，這個小玩意看似簡單，但要復原，相信對不少人來說是一個極大的考驗。筲箕灣崇真學校為慶祝75周年校慶，特別舉行了一個「齊來『扭計』創世界紀錄」的創舉，動員600多名參加者，包括校監、校董、校長、老師、學生等，學校還邀請到中華人民共和國香港特別行政區教育局局長蔡若蓮博士太平紳士蒞臨參與這項創舉。每個參加者均需獨力把打亂的扭計骰復原最少一面的顏色，並合力拼出生日蛋糕圖案，成功刷新「最多人參與扭計骰復原拼圖」的世界紀錄。

復原扭計骰培訓一年

扭計骰活動是學校數學科的傳統文化，能訓練學生的創造力、觀察力和空間感等。為讓全體師生能成功挑戰復原扭計骰，學校已早在2022年9月開始安排老師接受培訓，至今接近一年。過程困難重重，但在互相幫助及鼓勵下，老師終學會了復原扭計骰的方法。

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接着，老師教導全校學生有關扭計骰的知識，同時積極培訓學生成為扭計骰大使，負責推廣及協助低年級學生學習復原扭計骰的方法，實行師徒制，由技巧熟練的學生擔任「扭計骰大使」以師傅的角色帶領低年級學生練習，使他們能夠充分領會復原扭計骰的秘訣。

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18秒6打破最快紀錄

此外，學校每年都舉辦扭計骰比賽，藉此將扭計骰推廣給學生，讓他們體驗玩扭計骰的樂趣，今年亦不例外，參加人數更是歷年之冠，經過一輪激戰，各級均有「扭計骰王」誕生，其中一位四年級同學更以18秒6打破學校以往最快的紀錄，參賽者出色的表現，令旁觀的同學熱烈地為他們喝采。

「齊來『扭計』創世界紀錄」挑戰日當天，全校600多名師生齊集禮堂，在世界紀錄協會高級認證官吳華江先生見證下，最終全校每一位師生都能成功把打亂的扭計骰復原其中一面的顏色，當中超過二百人更能復原整個扭計骰。

復原扭計骰拼成蛋糕圖

最後，校監、校董和校長在蔡若蓮局長的帶領下挑戰成功，並將900個已復原的扭計骰拼砌成生日蛋糕圖案，刷新「最多人參與扭計骰復原拼圖」世界紀錄。於畢業禮當天，由世界紀錄協會高級認證官吳江華先生即場頒授世界紀錄榮譽證書予筲箕灣崇真學校。

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