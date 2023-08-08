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兒童返學鞋、書包選購秘笈 一齊為新學年Level Up

特約 00:00 2023/08/08

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眨眼已踏入8月，父母們是時候要為孩子開學做準備，別以為買返學鞋和書包好簡單，其實要為小朋友挑選合適的皮鞋、白鞋和書包絕不能馬虎，因為選擇不當，長遠不單會影響小朋友發育，嚴重起來更會影響到盤骨、脊椎和腳掌等，所以在選購前最緊要是做足功課，然後再去Dr.Kong健康鞋專門店一次過選購開學「裝備」，在新學年齊齊Level Up！

鞋子篇：
處於發育期的小朋友，如果穿上一對不合適的皮鞋、運動鞋，輕則會感到不舒服，重則會影響步姿甚至引發不同的足部和骨骼問題。想知道怎樣為小朋友揀選最合適的皮鞋、白波鞋、籃球鞋和足球鞋，不妨參考以下幾個小貼士：

揀皮鞋和白波鞋 要由頭Check到尾

1.    鞋頭要夠圓 透氣軟皮最好
小朋友的腳形闊窄有別，所以要按小朋友的肥瘦腳型去選擇合適圍度嘅鞋款。鞋頭與腳趾置應預留一隻手指的闊度（約1 cm），留意鞋面不能壓着腳趾。質料選擇透氣物料和軟皮為佳。

2.    後跟杯要堅固及承托力強
後跟杯要有足夠的承托力和夠堅挺，，確保步行時能穩定腳後跟。

3.     坑紋、避震鞋底 減壓防跣
坑紋可增強抓地能力兼防滑，鞋底有一定厚度可以減輕走路時腳部承受的壓力。

挑選足球鞋多面「睇」

1.    睇場地
不同場地如天然草地、人工草地、沙石水泥地、室內場地所需的鞋底都會有所不同，如選擇不當，會影響到抓地能力，增加受傷機會，所以要慎選合式的類型。

2.    睇腳型
先了解孩子屬於哪種腳型，例如腳趾公較長，避免選擇鞋頭太闊的款式。第二隻腳趾較長，就要選擇鞋頭較尖，兩側斜下來的款式。腳背較厚的就要買鞋頭闊大的設計。

3.    睇尺寸 
尺寸太大或大小都會造成不同的受傷程度。最適合的尺寸是鞋頭與腳趾間應有約0.5cm空間。另外就是物料，最好是輕巧、耐磨和透氣。

籃球鞋要具備透氣、防滑、承托力

1.    要有足夠承托力
足夠的承托力，除可以減輕腳部在運動時承受的壓力外，亦可防止因動作過大而扭傷。

2.    抓地能力要強
鞋底與地面的摩擦力愈大，抓地力愈強，可以提升防滑效果。

書包篇：
小朋友每天都要「背負」着沉重的書本上學，所以一個「貼身」的書包相當重要！為了減輕孩子的負荷，不少家長都會選購護脊書包，但在選購前，同樣要留意以下幾個點：

1.    肩帶要寬且厚
又寬又厚的肩帶不會容易扭絞，能有助減輕肩膊的壓力。另最好選擇能調校長度的肩帶以及塑膠製的帶扣。

2.    背墊要軟而挺
腰帶、胸帶和背墊在護脊書包中擔當重要角式，三者配合可以大大減輕所承受的壓力，尤其背墊，除要透氣外，最重要是軟硬適中和夠堅挺，才能做到減壓效果。

一站式搜羅開學裝備

Dr. Kong健康鞋專門店同樣已為新學年做足準備，為家長們挑選了各款返學鞋和護脊書包，更有專家免費提供免費驗腳配墊服務，讓小朋友可以找到最合適的返學裝備。以下幾款推介，相信必有一款合心水！

皮鞋：三維護足概念
Dr. Kong的皮鞋採用三維護足概念，為小朋友提供最好的護腳效果。三維護足概念包括：
1.    前足不同圍度：能適合不同肥瘦腳形，增加舒適度。
2.    堅硬後跟杯：控制後足外翻，減少疲勞。
3.    驗腳配墊，因應不同足部情況，建議不同幅度的足弓鞋墊，完美貼合不同腳形。 

三維度護足概念兒童鞋是Dr. Kong專利產品，可為小朋友提供最好的護腳效果。

白波鞋：後跟外側傾斜 提高穩定性
Dr. Kong的兒童運動訓練鞋，後跟特別採用外側傾斜設計，能增加跑步時後跟着地的接觸面，令穩定性更高。再配上Motion control 概念鞋墊，可減少步行時後跟過度擺動而產生的疲勞、足痛、關節勞損以及減少運動時扭傷的機率。中足則採用TPU抗扭力結構來提高鞋身的穩定性。高密度爆米花鞋底可做到70%能量回歸率，為彈跳及推送助力，全面提升運動表現力。

足球鞋：輕巧耐磨 抓地力強
鞋身採用高磨擦超纖材質，能有效加強摩擦力，全面提升運動表現力。鞋底的釘紋設計能提供更強的抓地能力。同樣採用中足TPU抗扭力結構和Motion control 概念鞋墊，穩定性高，減少疲勞和勞損情況。

籃球鞋：提升側向動作穩定性
除具備高密度爆米花鞋底、Motion control概念鞋墊外，鞋底前掌外側向上延伸設計，配合鞋底功能紋路設計，可增加運動時的抓地功能，提高側向動作時的穩定性。

無壓護脊書包：德國認可機構認證 具更高減壓效果
獲得德國背部健康國際協會頒發人體工學護脊認證的無壓護脊書包，能減少腰椎壓力高達59%，「減壓」效果比坊間一般護脊書包更高。中空背墊可以在走路時減低書包撞擊脊柱機會，而盆骨墊則可把書包部份重量，從肩膊轉移到盆骨，減少肩膊壓力。S型肩帶緊貼肩膊位置，分散肩膊壓力。書包特別加入重心內格，能令書本貼近背部，減少身體前向傾的機會。至於弧形護脊背板設計則可以令背板更貼近背部，提升舒適感。

(特約)

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