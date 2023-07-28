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【特首外訪】李家超感謝大馬支持香港加入RCEP　見證簽署11份合作備忘錄

政治 16:10 2023/07/28

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成功集團創辦人陳志遠（左）迎接李家超（右）。 （政府新聞處圖片）

正在馬來西亞吉隆坡訪問的特首李家超出席商務午宴致辭時表示，香港希望加入RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》，感謝馬來西亞支持香港加入。李家超又見證馬來西亞跟香港簽署11份合作備忘錄，包括貿易、鐵路和金融科技等。

今日一早，李家超先到吉隆坡一個市集吃早餐，期間品嘗咖央多士及海南茶。其後參觀了當地企業。

李家超在馬來西亞品嘗當地美食。（政府新聞處圖片）

他在商務午宴致辭時表示，香港希望加入RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》，感謝馬來西亞支持香港加入，香港定會利用好一國兩制的優勢，為馬來西亞以至其他成員帶來共同利益。他亦感謝馬來西亞，讓香港特區護照持有人入境的免簽證期限由30日延長至90天，認為是增加人員往來的里程碑．

李家超續指，兩地友誼體現還在文化上，兩地分享粵語電視劇和歌曲，香港也分享楊紫瓊獲奧斯卡影后的快樂。他形容，本次行程是探索馬來西亞，和其他東盟成員國成為夥伴，令人員往來、貿易和政府關係踏上新台階，強調此行的任務是「可能的任務」。

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香港和東盟國家發展空間無限

李家超在馬來西亞接受央視訪問時稱，香港和東盟國家有很好的合作的基礎，「我覺得我們發展的空間也是無限的。」香港既可以用優勢去服務東盟，東盟企業則可以善用香港專業服務和融資平台，開拓大灣區市場。

李家超表示，隨着國家與東盟經貿關係的規模逐年擴大，香港更要把握機遇，順勢而為，加深與東盟的合作及經貿往來，從而鞏固自身的「窗口」作用。

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責任編輯：趙居逸

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