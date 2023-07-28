【禁播榮光】律政司申禁制播《願榮光》　法官拒批臨時禁制令

▲ 律政司司長早前入稟申請禁播歌曲《願榮光歸香港》，高院法官拒批臨時禁制令。（資料圖片）

律政司司長早前入稟高等法院，申請禁制任何具煽動意圖分裂或侮辱國歌等4類人士，於網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，高院法官陳健強今（28日）頒下判詞，拒批臨時禁制令。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。

資深大律師余若海早前代表律政司陳詞指，是次禁制令針對在港人士，不論知悉禁制令與否，傳播或協助有意圖煽動他人犯分裂國家或侮辱國歌的人，傳播《願榮光》均屬違反禁制令。余又指，若相關網上平台在禁制令生效後，拒絕將歌曲下架，則屬藐視法庭。

資深大律師陳樂信早前以法庭之友的中立身份協助法庭，陳指禁制令與《港區國安法》的用途重疊，認為教育公眾有關《港區國安法》信息比申請禁制令更重要，現時應指出傳播《願榮光》屬違反《港區國安法》。

法官亦關注若違反禁制令後便會違反《港區國安法》，變相一罪兩審（double jeopardy）。律政司一方指出，現行法例下並不容許一罪兩審，強調被告會得到公平審訊；另表示新聞報道並非豁免於禁制令，但合法的新聞報道並不會違反禁制令。

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記者：梁錦麟