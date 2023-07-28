暑期限定 九巴 x LEGO主題車站　指定周日小童免費搭乘　探索全港景點

暑假是小朋友最期待的日子，今年暑假LEGO®集團鼓勵家長和小朋友齊齊盡情玩 ! 由即日起至8月15日，聯乘九巴將尖沙咀碼頭巴士站打造成為LEGO®主題車站，打卡之餘小朋友更可於指定日子* 免費搭九巴，讓大人陪您到處遊玩探索!

LEGO®巴士遊探索旅程結合顆粒及本地遊概念，您可以登上任何巴士線，由尖沙咀碼頭出發，讓小朋友飽覽維多利亞港、 天星碼頭、文化中心、太空館及香港樂高®探索中心外，更鼓勵大家到訪九龍灣Megabox全港首個以「樂GO! BUILDCation」為主題的LEGO®世界奇幻之旅大型活動，於Megabox 五樓中庭體驗4大主題區，包括全球首次曝光的「極地冰原探索」、「亞馬遜叢林」、「埃及飛沙賽車競技」及「荷蘭夢幻花田」。活動除了於主題裝置打卡，大小朋友亦可發揮想像力及創造力拼砌LEGO顆粒，更可參與不同互動遊戲，以換領限定精美禮品包，大家趁著暑假一齊出走探索世界!

*指定「九巴夏日賞童遊」小童免費乘車日 : 7月30日，8月6、13、20、27日

「樂GO! BUILDCation - 世界奇幻之旅」

日期：6月30日至9月3日

地點：九龍灣MegaBox L5中庭

(特約)