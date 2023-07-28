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【請問，還有哪裡需要加強】宋芸樺大尺度演出派福利　九把刀自言：很喜歡香港電影

娛樂 16:48 2023/07/28

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由《月老》、《那些年，我們一起追的女孩》導演九把刀執導，春風、宋芸樺、柯震東主演電影《請問，還有哪裡需要加強》，日前在台灣舉行首映會，也是宋芸樺第一次邀請爸媽來看首映。

故此戲中飾演她男友的春風，以大膽床戲首見宋芸樺家長。對此，宋芸樺笑說：「媽媽比較開放一點，喜歡各類型電影，所以不擔心。但我爸的話，你（春風）等等去跟他打聲招呼好了。」春風片中的兄弟朋友也起鬨提醒他要買好水果籃拜訪，呼應片中「見家長」情節。

《請問，還有哪裡需要加強》台灣首映會。

除台灣首映會，導演九把刀早前應邀到澳洲，出席以《請問，還有哪裡需要加強》揭幕的第六屆澳洲台灣影展，場內笑聲不絕於耳。九把刀導演在放映後以中英文分享他的導演心得，掀起掌聲與歡呼。

席間觀眾問到《請問，還有哪裡需要加強》感覺有很多香港電影的影子在裡面，是不是刻意放進去，九把刀說：「我很喜歡香港電影和賭片。所以將喜歡的元素放入電影中，等於是致敬我喜歡的電影。 」

宋芸樺最大尺度演出
 
而電影製作花絮--戀愛篇在今日（7月28日）發布，片中可見宋芸樺挑戰了她出道以來的最大性感尺度。

導演九把刀首先在花絮片中現身解說：「《請問，還有哪裡需要加強》是一部每個人都想談戀愛的電影。裡面有個黑幫世界，我想呈現這個黑幫其實是一群可愛的兄弟，談戀愛讓大家變得更可愛。」

電影中飾演洗頭妹的宋芸樺與飾演黑幫大佬的春風有多場談情戲，當中一幕二人在床上情到濃時，宋芸樺跌膊騷胸一面陶醉，非常性感，宋芸樺也坦誠：「出道以來尺度比較大的一個角色。」

她與春風的互動抵死幽默，二人少少咸多多情趣的演繹火花四淺，宋芸樺這次豁出去的演出，連她也自嘲：「我怎麼從《月老》的女神變成這個在衝三毀。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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