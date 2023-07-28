  • 34°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊日注意】日本35區發中暑警告　大阪破46年紀錄39.8°C史上最熱

健康 16:47 2023/07/28

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

日本35區發中暑警告，大阪破46年紀錄39.8°C史上最熱。

日本受熱浪侵襲，27日全國各地陸續傳出災害級高溫，35個都道府縣發出中暑警戒，其中大阪府枚方市更高達39.8°C，為日本全國今年酷熱天氣紀錄，也是當地46年以來最高溫紀錄。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

綜合日媒報道，受高氣壓籠罩影響，日本近畿地區持續出現災害級高溫，其中大阪府枚方市在27日下午1時50分錄到39.8°C，為日本氣象史1977年以來觀測到的最高溫；至於大阪府豐中市則錄得39°C；愛知縣愛西市及岐阜市分別錄到39.3°C及39.1°C，而在東京都心27日上午11時，亦錄到35.6°C高溫，各地出現「災害級酷暑」。

天氣酷熱，各地持續出現中暑患者。在兵庫縣，就有一名79歲婦人26日外出買餸後，被發現在路邊昏倒後送院不治，有脫水症狀，疑似中暑致死。消防廳表示由於持續高溫，在過去一周內（7月17日至23日）因中暑而送院治療的患者，是去年同期的2.3倍。

點擊圖片放大
+7
+6

日本環境省與氣象廳在27日，一共對日本35個都道府縣發布中暑警戒，當中包括北海道十勝地區、茨城縣、埼玉縣、東京都小笠原群島、千葉縣、山梨縣、靜岡縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、富山縣、石川縣、福井縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣等。

日本氣象廳預測，日本西部地區及北海道帶廣地區的酷熱天氣將持續至下周，部分地區或會出現雷暴，甚至龍捲風。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 酷熱天氣 颱風 中暑 北海道 京都 大阪 東京 日本

最高瀏覽

【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
14:23 2023/07/26
【欲哭無淚】豪花166萬首期入住養生村　退休夫婦3年後被迫搬走血本無歸
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
今日 09:20
【夫妻緣盡】林嘉欣袁劍偉結束12年婚姻　共同發文：做出這個決定並非輕率
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂
13:44 2023/07/27
【阿晶自殺】好友發公開信為微辣前經理人出頭　一群愛護阿晶的朋友：願你在天堂得到快樂