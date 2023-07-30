【健身派帽】台男代付2.5萬「健身費」操fit影婚照　驚揭未婚妻搭上教練展曖昧關係

結婚是人生大事，很多女生也會為了拍攝美美的婚紗照，而努力減肥變美。不過，日前台灣就有一名男子懷疑，自己的未婚妻和健身教練搭上，他嬲到當場返回老家，並考慮取消婚禮。

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該名男子在Dcard網站發文表示，起初與女友準備明年結婚，而女友為了以最佳狀態影靚婚紗相，跟男友索取了6萬台幣（約1.5萬港元）來健身。雖然價格不菲，但男友明白影婚紗相是女生重要的日子，最後也提供了這筆錢給女友。惟事隔一會，女友再次向男友索取4萬台幣（約9,900港元），雖然男友曾起疑心，但眼見女友身材越來越好，而且也很勤力。最後也心軟支付女友4萬台幣，購買健身用品。

某日男子因不適而提早回家，卻看見女友和健身教練不太合適的對話。健身教練除了明顯在調戲女友外，更讓男子生氣的是，教練居然有女友的胸罩。另外，他也發現女友先前索取的4萬元是為了幫教練衝業績，其後男友怒氣沖沖與女友攤牌，更連夜趕返老家居住。

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事後，女友發訊息澄清自己與教練並沒有親密關係，胸罩也只是因為換衣服後掉了找不到，才被教練撿起來，更強調教練只是愛開玩笑，而4萬元只是先買課程，最後更質問男友為甚麼要偷看電話。

而女友的閨密更找到該名男子，並解釋教練是一名同志，她們也認識，叫男友不要小氣。不過，男友最後也接受不了三人解釋，把她們一同封鎖，並到Dcard發文求助。

不少網民勸男子要放手，認為這種女生要不得，更安慰男子花了10萬台幣認清自己一生幸福，並非壞事。亦有自認是同志的網民指出，女方閨密說教練是同志一事是謊言，皆因若教練真的是同志，也不會意淫女方，更不會隨便拿女性胸罩。

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責任編輯︰王明芳