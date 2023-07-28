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【野豬咬人】漁護署擒獲野豬帶走　受傷少年憶述野豬搏鬥情景

社會 16:29 2023/07/28

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漁護署人員事後擒獲野豬帶走。

火炭站對開發生罕見意外，一隻野豬突然衝出，咬傷一名15歲少年手部，以及一名女子，之後牠跳入城門河逃去。漁護署人員事後擒獲野豬帶走。

事發於今早（28日）11時許，一頭野豬於火炭火車站對開，咬傷15歲少年手部，以及一女子大腿。途人即通知港鐵職員報警，而野豬傷人後，疑跳進沙田城門河，游到沙田消防局方向，漁護署人員接報於現場搜索野豬。

受傷少年：野豬好大力掙扎

受傷少年事後接受傳媒追訪，談及事發情況。他憶述，離遠見到野豬由馬場走往火炭站方向，當時見到野豬來到火炭站，撞向一名女士，然後女士倒地。

之後少年欲上前趕走野豬，但反被野豬攻擊，雙方搏鬥近一分鐘，「最後都要好大力揈開佢，結果自己都受傷先掙脫到出嚟。」結果少年的褲子也被野豬咬破。

他憶述野豬好大力掙扎，曾用排球鞋袋扑野豬頭，但野豬仍然咬住唔放。當時有好多途人影相圍觀，他估計野豬受刺激下才突然衝出。

漁護署人員事後擒獲野豬帶走。

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記者：吳卓峰

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