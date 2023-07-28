【不孝子】哥哥女友搬入6口之家拒做家務　不孝子反怨媽媽︰冇幫手執房

▲ 哥哥女友搬入同住後，拒做家務房間堆滿垃圾。

本港不少家庭居住環境本已狹窄，若多一個無手尾的住客實令人煩心。有網民在社交平台投稿大呻，哥哥的女友兩年前搬來同住，家裡本已有6人非常擠迫，而哥哥和女友不但無手尾，反怪責媽媽沒有幫他們執房和洗衫，哥哥甚至口出惡言，斥媽媽是「廢物」，令事主非常憤怒。

有網民在Instagram「schools.secrets」投稿稱，兩年前哥哥開始拍拖，女友就搬入事主家中至今，事主起初聞言反對，因其住所原本已有6人，而女方入住後很多東西都被霸佔，廁所都要等很久才能用，甚至連房間都被對方侵入。

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而爸爸亦明言不贊成兩人同住，因他們年紀還細，當年DSE也未考，惟女方見自己被拒絕就哭起來，愛女友心切的哥哥竟斥責爸爸不應如此說話，最終兩老被迫就範，讓女生入住。而女方家人竟亦支持她與男友同住，還送衫給她。

事主原以為，女方在2021年考完DSE就會搬走，但事與願違，翌年到事主考DSE，他多番質問對方何時搬走，他更與哥哥打架，可惜女方仍賴著不走。直至近日，家中外傭回鄉，他們全家要上班之餘，亦要各自完成自己的家務，哥哥上班時數長較少做，但他的女友是正常上班時間，卻拒絕幫忙做家務。

佢唔幫手掃地、摺衫都ok，但佢哋間房真係好亂。全部野掉晒落地下，連條底褲都要我哋幫佢洗。

有時媽媽好心幫他們打掃房間，丟棄垃圾，卻換來哥哥的責罵，哥哥認為媽媽只清走垃圾，沒有收拾好，媽媽直言這是他和女友的房間，是他們沒有做好本份，哥哥就開始說一些惡毒的話，例如「希望我媽係啞」，「話我媽廢物」，甚至詛咒媽媽早死，

我唔會話我媽完美，但每次聽到佢講嘢呢啲，見到我媽喊我都勁嬲，不過自己又冇乜可以做到。

不少網民紛紛斥責哥哥不孝，甚至不適合做人，「戀愛腦真係無得救，一拍拖以為成個世界都係佢哋嘅，行事完全唔洗理人感受」，有網民亦不明白為何父母不趕走兩人。

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責任編輯︰王明芳