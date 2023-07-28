【限時活動】萬寧社區藥房推回收藥物計劃　藥劑師親解兩類用藥疑難

▲ 萬寧總藥劑師趙國亮分享計劃原因。（陳永康攝）

家中備有藥物，以備不時之需是常情，但囤積過多容易過期，只棄掉在垃圾桶或沖入馬桶，隨時污染環境影響生態。

有連鎖藥房推出回收藥物計劃，妥善處理剩藥，計劃開展約一個月反應極佳，大家把握餘下數天的回收日（至7月30日），做個盡責藥物處理人。「回收藥物計劃」指定萬寧分店：bit.ly/43dk7Pu

▲ 趙國亮指當被市民問一些自己都不曉得的藥物問題，確是挑戰。「藥劑師不會懂得全部事情，最重要是Evidence-based（具科研實證），我會即時查找資料，再為市民分析解答。」（陳永康攝）

萬寧聯同太平山青年商會推出回收藥物計劃，萬寧總藥劑師趙國亮指計劃原因有二：

一、不少市民多把剩餘藥物丟入垃圾桶或馬桶沖掉，但此舉會對環境造成污染，如把藥物等同廢物棄掉，送到堆填區在日曬雨淋下，有可能釋放藥物的化學成分；藥物沖進馬桶排出大海，特別是抗生素耐藥性或影響生態。

二、源頭減廢，思考為何那麼多藥物被棄掉。趙國亮表示，從回收計劃中見不少藥物尚未到期，估計是政府醫院為病人處方多個月藥物，有可能是病人無依時依分量食完藥物。

另外或是病人轉藥或離世、疫情家中囤積大量傷風感冒頭痛等非處方藥物已過期，以致遺留大量藥物。「有巿民試過裝滿一個紅白藍袋的藥物來回收，十分誇張。希望能從源頭減少藥餘，稍後待計劃結束後，會點算得來藥物的總回收量，數據結果會作研究提出建議。」

▲ 過期或已變質的藥物可能已失去功效，甚或產生有害物質，不宜服用，隨時因小失大。（iStock）

指定萬寧藥房分店回收藥物只限固體藥丸，不包括危險藥物如安眠藥、藥水，投進藥餘回收箱，萬寧藥劑師會協助收集藥餘並送到領有相關牌照的機構妥善銷毀，保護環境和社區健康。

藥劑師解開用藥疑難

他說在香港，社區藥劑師諮詢最多的藥物問題有兩類：一、長期病膽固醇高、糖尿病及血壓高的「三高」問題；二、傷風感冒、腸胃及皮膚等小病小痛問題。

一些市民對服藥充滿疑問，趙國亮說當病人服用的藥物種類較多，要避免藥物相沖或重複用藥，第一步要帶同藥物會見藥劑師，或上「醫健通」（電子健康紀錄平台）了解自己正在服用哪些藥物。

▲ 若將過期藥物或藥餘隨便棄置，藥物的化學成分便會進入堆填區或大海，繼而污染環境和水源，最後經由農作物、食水或海產進入身體。（iStock）

「香港的情況確是獨特，先說西藥，大部分在政府醫院求診，亦有看私家醫生，亦有兩邊睇的。或可能造成同一款藥，政府和私家醫院都有處方，尤以止痛藥物最為常見，出現用藥過多情況。」

另一方面，中國人愛吃補品，額外服用各種中式西式保健產品，一個長者服用十多種藥物加上保健品也很常見。「藥劑師會把當事人的所有藥物及保健品察看，會告知病人哪些不宜一併服用，逐款看清楚及解釋清楚。」

中西藥同服須知

至於中成藥，趙國亮指若有實際科研提及，可告知相關資訊予諮詢的市民。如較新或無研究發表過的，藥劑師會着眼於這類中成藥的作用，舉例如當事人已正在服用心臟及血壓藥，如再服用一些活血如丹參及當歸中藥，就不宜與西藥同時服用。

部分病人會同時向中西醫求診，有指中西藥相隔兩小時服用便無問題，是否屬實？「中西藥分開兩個鐘頭服用為佳。惟一些病人服用西藥已多達十多種，有些藥更分為飯前或飯後服，如何與中藥再相隔兩小時食用呢？所以藥劑師為病人作藥物整合更為重要，有需要時或會向醫生提意見，減少病人某些藥量及藥類。」

▲ 藥物應該儲存在陰涼乾爽的地方，避免受潮或曝露在陽光下，最理想的儲存溫度是攝氏25度；部分眼藥水必須存放在雪櫃，但不可放置於冰格。（iStock）

藥劑師之日常

香港及外國都有藥劑學課程，前者港大及中大都有開辦相關課程，均為4年課程加一年實習。註冊藥劑師一般有幾個就業範疇，最常見為醫院，也有在藥廠任職甚至在大學擔任教學或科研；另外是社區藥劑師，是藥劑行業最前綫的工作，巿民到社區藥房諮詢醫藥專業，毋須預約及付費。

趙國亮指社區藥劑師工作主要為3大範疇：

1.配醫生處方藥物

本港雖並非醫藥分家，仍有一些較昂貴的政府藥物，市民可以醫生紙到社區藥房配藥。市民看私家醫生有買醫療保險，亦可到社區藥房配藥。

2.配非處方藥物

市民遇有小病小痛如感冒、腸胃不適、皮膚問題等都可諮詢社區藥房藥劑師，並配非處方藥物。如問題較嚴重，藥劑師會建議病人求醫方向，這部分藥劑師屬於分流疾病角色。

3.營養補充劑、健康產品諮詢

他表示，近年市民對社區藥房認知增加，懂得將醫生的處方藥物，有需要時到社區藥房諮詢藥劑師，萬寧也推出了一個WhatsApp的免費藥物諮詢服務，市民可在辦公時間內查詢，時間為周一至五10am至7pm、周六10am至2pm。

「萬寧藥劑師同你傾」WhatsApp諮詢

記者：周美好