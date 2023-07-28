【奇跡生還】22歲女身中4槍大難不死　全因穿上塑身衣阻出血

▲ 身中4槍大難不死，全因穿上塑身衣阻出血！22歲女子：像穿防彈衣。

外出時穿對衣服，竟然能避過一場死劫。美國一名22歲女子在一次槍擊案中身中4槍卻奇跡生還，她其後透過TikTok發肺腑感言，表示全靠穿上一件猶如防彈衣般的塑身衣，令自己逃出鬼門關。

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綜合外國媒體報道，22歲的美國女子Angelina Wiley，早前捲入一宗發生在密蘇里州堪薩斯城的除夕夜大型槍擊案中。除夕夜不幸身中4槍，位置包括背部、腿部及身體左右兩側。但萬幸的是，Angelina奇跡生還，她日前透過TikTok分享經歷，爆料自己之所以幸免遇難，全因她當日穿上一件非常緊身的塑身衣。

據Angelina説法，她當日穿著美國名媛Kim Kardashian推出的品牌「Skims」塑身衣外出。由於塑身衣太緊，使她身上的脂肪被狠狠推進衣服裡束著，而身上中槍位置又恰好是較多脂肪的部分，令她的傷口能被及時阻止出血。Angelina形容塑身衣如同防彈衣效果，更感激品牌創始人是救命恩人：

塑身衣有如女性穿上防彈衣一樣。它太緊了，才阻止了我流血。Kim Kardashian救了我的命。

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責任編輯：羅嘉欣