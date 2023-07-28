【青年創業】HKDI畢業生創「港仔」風格時裝品牌　排除萬難年營業額衝破百萬

談到時裝，大家都會想起日、韓風格，作為香港九十後設計師的王韜棋（Toki），於香港知專設計學院（HKDI）畢業，贏過「創意智優青年設計才俊獎2022」，自小立志要當設計師的他，一直想創立強調「港仔」風格的時裝品牌，而由他建立的「Kowloon City Boy」，設計理念是舒適、時尚又貼地，讓港男有適合「落街、打波、『篤魚蛋』的靚衫」。創業兩年，經歷困難重重，終於創出佳績，公司的年度營業額衝破百萬。

設計核心「以人為本」

Toki說︰「我從小就喜歡時裝，好明確知道日後一定會做設計。」中學會考後，他立即到HKDI修讀針織設計及發展高級文憑課程，由時裝設計意念、針織設計、紙樣繪製等學起，為晉身時裝界打下基礎。以前他以為獨特誇張的時裝才出得廳堂，但HKDI老師的一席話令他當頭棒喝﹕「設計歸根究柢是解決人面對的難題或不便，才會引起別人的共鳴。如設計師只做自己喜歡的設計，錯失焦點，會變成孤芳自賞。」

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在學期間，Toki於本地家品連鎖品牌實習，參與設計工作。品牌走「市井美學」風格，從普羅巿民生活獲得靈感，如將唐樓外牆、麻將的圖像及概念融入設計，令產品充滿本地特色，也啟發了他的設計思維﹕「原來設計也可以很貼地。」

HKDI畢業後，Toki升讀本地資助大學針織設計及技術相關學士學位，其後投身職場，於時裝貿易公司做女裝針織設計。五年下來，Toki掌握了快速時裝由設計到生產的流程和小竅門，令他的創業心蠢蠢欲動。他憶述︰「初期，我設計過一些特別及創新款式，但賣得不好，後來才醒覺自己忽略了HKDI強調的設計重要元素—『以人為本』。為甚麼不去設計用家想穿又貼地的服飾？成本和創意設計之間要取得平衡，才能在這個競爭激烈的時裝市場生存。」

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創立「港仔」調皮風格

當時Toki稍欠信心出外闖闖，為測試個人實力，他於2021年參加香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC），結果連奪優異獎及「193我最喜愛系列」獎，賽後，他將部分得獎設計進行小批量生產，預購迅速爆滿；激勵他於同年創立時裝品牌Kowloon City Boy。名字取自富有舊香港情懷的九龍城，以配合品牌的「港仔」時裝風格。

為何是「港仔」？他解釋：「一提起韓國、泰國或日本男生，你會立刻聯想起特定的衣著風格，例如日系講求多層次穿搭，韓系強調簡約，但『港仔』呢？好像說不出有什麼。」Toki笑言，普遍香港男生有港產電影《逃學威龍》男主角那種調皮、好玩、真摯、活在當下的個性。他希望由Kowloon City Boy做起，為「港仔」建立鮮明形象和時裝風格。

既貼地又出得大場面

創立自家品牌亦解決了Toki和普遍香港男生苦惱的問題。他說﹕「我很喜愛買靚衫，但大部分只適合去派對、飲宴等特別場合，穿著機會不多。這令我反思，為何香港的男裝靚衫多數是名牌，又或走華麗路線，卻沒有適合平日逛街、打波、『篤魚蛋』的呢？」因此，Kowloon City Boy走「貼地」路線，適合日常穿著，但稍加配搭又可參加派對等隆重場合。

談及創作靈感，Toki坦言一切源自生活。例如ZOOM Olympics系列以奧運為主題，有金牌單肩袋、網紋背心運動服等不同服飾。他憶述：「東京奧運因為疫情而改期，有朋友笑說不如改為網上進行。我忽發奇想，假如運動員要在家中參賽，他在睡房會穿成怎樣？這樣便創作了ZOOM Olympics系列。」

融入鍾愛的卡通角色

Toki自小喜愛打遊戲機，並造就了另一系列Electric Love的誕生。他說﹕「有一陣子工作太忙，沒有時間打遊戲機，於是我便忽發奇想，不如將遊戲畫面放入設計當中。」設計採用類似校服及恤衫的剪裁，配上精靈球、雷電的圖案，向他鍾愛的卡通角色致敬。

由打工仔變身老闆，Toki感嘆創業初期困難重重，除了不在行的營銷策略及宣傳要邊做邊學，尋找廠家合作亦是另一挑戰。「廠家的生產訂單大多數都是幾千件或幾萬件，而我的只是幾十件。我算幸運，曾經合作過的工廠願意支持第一個系列的製作，但往後呢？每件衣服有不同配飾和針織法，需要不同工廠處理。這兩年，我聯絡了四、五十間工廠，大多數都失望而回，但我會堅持，希望找到更多願意一起接受挑戰的廠家。」

慶幸比賽建立人脈圈

苦中一點甜，Toki慶幸在YDC比賽建立的人脈，為他帶來不少工作機會。例如為新晉藝人Ansonbean及樂隊組合ToNick度身訂造服飾；與收費電視台合作設計手袋，又為本地電台的年度頒獎典禮主持，設計以球隊為題的舞台服裝，多元合作項目讓公司的年度營業額逾百萬元。

Toki亦不時參賽磨利刀鋒，拓展業界人脈。去年，他的作品於DFA香港青年設計才俊獎中展現鋒芒，勇奪「創意智優青年設計才俊獎2022」。他計劃利用獎項提供的資助到海外設計公司學藝，借鑑當地的時裝營銷技巧，幫助品牌日後開拓亞洲市場。Toki的品牌又定期推出新系列，維持市場熱度，最近便忙於籌備以壞男孩為題的新秋冬系列，將街頭和常春藤學院風結合，突顯衝突美感。

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