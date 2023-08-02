【TOPick診症室】港女Gel甲後指甲變形求醫揭患灰甲腳癬　醫生教3個有效護甲方法

▲ 港女Gel甲後指甲變形，求醫揭患灰甲腳癬，醫生教3個有效護甲方法。

不少女士都喜歡美甲，但要注意若長期美甲，可能會對指甲造成傷害及受細菌感染。皮膚科醫生黃之鍵在接受TOPick訪問時分享案例，指有一名40歲港女在接受腳趾甲美容治療後，開始出現脫皮和痕癢的情況，求醫後確診患灰甲及腳癬。

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該名40歲的女患者在接受完腳趾甲的美容治療後，指甲突然慢慢出現變形，更有脫皮和痕癢的情況，大部分腳趾甲都受到影響，醫生判斷為是灰甲和腳癬。隨後醫生安排該名女患者進行吃藥和搽藥兩個方法治療，3個月後就有明顯改善，再過多3個月就發現其新長出的指甲狀況良好，最後成功治癒。

黃之鍵醫生表示，因為美甲時用到一些藥水，可能會帶來刺激性，以及美甲的過程亦會做一些修整的動作，所以可能會對指甲造成創傷性影響。同時，如果美甲時出現衛生問題，也有機會透過接觸，傳染真菌到指甲上，從而造成灰甲。因此，若需要接受指甲美容治療，首先要在指甲健康的情況下進行，如果在美甲過程中出現問題，就盡量不要再做。

3個有效護理指甲方法

1.修剪指甲

黃醫生提醒，平時需要留意指甲不要留太長，因為過長可能更容易因鈎住東西而導致離甲。若指甲修剪太短，指甲長出來的時候則可能會往旁邊生長，變成倒甲的情況。因此修剪指甲時，一般留一點指甲邊就不會容易出現上述情況。

2.避免不必要的洗手

盡量少碰水，比如主婦在做家務的時候可以戴上手套。若非是經常需要洗手的工作，也建議減少不必要的洗手，或使用酒精搓手液。

3.潤膚膏

使用潤膚膏也很重要，除了滋潤手部的同時，還可以滋潤指甲邊，加强對指甲邊的保護，使它不會那麽容易受到刺激物，或細菌、真菌等滋擾。

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灰甲的成因和治療方法

黃之鍵醫生表示，灰甲是指甲受到真菌感染之後，指甲出現增生、變異以及顔色轉變的情況，可能會變黃、變深色，甚至指甲增厚，以及可能會有粉狀物出現在指甲尾端。治療灰甲可以使用含有抗真菌成分的灰甲藥水或藥膏來作為外用治療，或者最有效的方法就是服用口服的抗真菌藥，一般療效最高可以達至7成。

他强調，真菌通常會在潮濕和炎熱的環境滋長，因此要保持雙腳乾爽，鞋子盡量不要濕，以及不要穿太緊的鞋，要透氣；建議穿全棉的襪子，因為全面的襪子屬於低敏以及吸汗能力會更好；若是比較大汗的人士，則盡量在更換襪子方面更頻繁一些。

黃醫生又提醒，如果患上灰甲，除了治療方面，衣物也要保持清洗乾净。盡量將衣物分開洗，但如果真的要一起洗的話就要用高溫水，比如60度以上的水，清洗約45分鐘左右的時間，就足以殺死真菌。如果有乾衣機的話就更好，乾衣機的高溫就可以解決問題。

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記者：何沛怡